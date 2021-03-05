PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.
|05 Mart 2021 23:00
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, örgüte finansman sağladığı tespit edilen iki kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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