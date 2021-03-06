6 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
|06 Mart 2021 00:04
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1- Bitlis'in Tatvan ilçesindeki askeri helikopter kazasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Bitlis)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da bir dizi inceleme ve ziyarette bulunacak.
(Bartın/11.00/16.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Raşid Meredov'la görüşecek, Türkmenistan Bağımsızlık Anıtı'nı ziyaret edecek.
(Aşkabat)
2- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protestolar takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından düzenlenen "Dijital Dünya, Yeni İletişim Teknolojileri, Geleneksel Medya ve Türkiye'nin Tanıtımı Çalıştayı" Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/10.00)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
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