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2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

 06 Mart 2021 01:18
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2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

6 Mart 2021 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 31415

GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: 2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı

GENELGE

2021/6

İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin günlerinde Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alman İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde Milli Marş olarak kabul edilmiştir. Büyük zorluklarla kazanılmış bağımsızlık mücadelesinin abidevi ifadesi olan Milli Marşımız, ülke sathında bütün milleti şamil olarak milli benlik ve kimlik haline dönüşmüştür.

Özgürlük, bağımsızlık ve Milli Mücadelenin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yıldönümü olması münasebetiyle, 4/5/2007 tarihli ve 5649 sayılı Kanuna 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Kanunla eklenen geçici 1 inci madde uyarınca, 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edilmiştir.

"Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak anılacak ve kutlanacak olan 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla halkımızın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlenecektir.

Buna göre yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler, İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelik ile oluşturulan Merkez Yürütme Kurulunca yürütülecek ve koordine edilecektir. Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirlenecekler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecektir. Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar mezkür Kurul tarafından belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır.

2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı kutlamaları kapsamında yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

5 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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