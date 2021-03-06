1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dijital mecralar sinemayı bitiriyor mu?

Salgın ile daha çok gündemimize giren dijital mecralar, izleyici alışkanlığını belirlemeye başladı bile. Hatta bu mecralar sayesinde sinema salonlarının kapalı olmasının etkisinin azaldığını söylemek mümkün. Düşünün ki Netflix sadece 2018'de içerik üretimine 8 milyar dolar harcamış. Peki, ülkemizde dijital mecraya ilgi ne boyutta? Rakamlar ne söylüyor?
 06 Mart 2021 06:40
+Aa- Yazdır
Dijital mecralar sinemayı bitiriyor mu?

Son bir yılda evde kalmak zorunda olanların dijital mecrada vakit geçirme zarureti, eski normale geçilse bile etkisini devam ettirecek gibi görünüyor.

Gelişen teknoloji ile izleme alışkanlıklarının dönüşmesi kaçınılmaz oldu. Salgın da bu süreci hızlandırdı. Artık sinema ve dizi izleyicisi için dijital mecralar vazgeçilmez bir seçenek halini aldı. Hatta bu mecralar sayesinde sinema salonlarının kapalı olmasının etkisinin azaldığını söylemek mümkün. Teknoloji ile arası iyi olan haneler arasında dijital mecra üyeliği olmayan da yok denecek kadar az. Yerli dijital mecra sayısının artması da bunun göstergesi.


Ülkemizdeki yakın dönem gişe verilerine baktığımızda sinema izleyicisinin 2017'den sonra salonlardan çekilmeye başladığını görüyoruz. 2005'ten bu yana ciddi bir yükseliş gösteren bilet satış rakamları, Box Office Türkiye verilerine göre 2017'ye gelindiğinde 71 milyonu aşmıştı. 15 yılda 65 milyondan fazla artış demek bu... Ancak bu yıldan sonra ciddi bir düşüş yaşanmış, 2018'de 70 milyona, 2019'da ise 59 milyona gerilemişti. Çeşitli faktörler olsa da dijital yayıncılığın etkisi ciddi paya sahip.

DİJİTAL MECRA ÜYESİ ARTIYOR

Salgın öncesi sinema salonlarında manzara, izliyicinin başka mecralara yöneldiğinin göstergesiydi. Son dönemde yapılan araştırmalar Türkiye'de izleme alışkanlığının ciddi oranda dijitale kaydığını ortaya koyuyor. KPMG firmasının araştırmasına göre büyük şehirde yaşayan, yüksek eğitim seviyesine sahip, orta-üst gelir düzeyinde, 22-45 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 86'sı dijital mecra izleyicisi. Ve bunların yarısından fazlası birden fazla mecraya üye. Araştırmaya katılanların yarısından fazlası üyelik ücreti olarak 41 TL'den fazla ödeme yapıyor.

Bir başka araştırma ise Türkiye'deki dijital mecraların pazar payını ortaya koyuyor. JustWach'ın 2020'nin son çeyreği için yaptığı araştırmaya göre ülkemizdeki dijital mecralar arasında en geniş pazar payına sahip olan yüzde 43 ile BluTv. Netflix'in popülerliği pazar payında henüz kendisini gösterebilmiş değil. Çünkü yüzde 24 ile ikinci sırada... Amazon Prime Video da tahminlerin ötesine geçerek pazardaki payını yüzde 16'ya çıkarmış durumda. Bunda düşük fiyat politikası etkili elbet.

YENİ YERLİ DİJİTAL MECRALAR

Henüz 2021 verilerine sahip değiliz. Bu yıl pazarın hareketlendiğini ve yeni yerli mecraların yayına başladığını düşünecek olursak pastadaki rekabetin ciddi şekilde kızışacağını tahmin etmek zor olmasa gerek. Zira Acun Ilıcalı'nın Exxen'i ve Gain açılalı henüz birkaç ay oldu. Fakat farklı içerikleri sayesinde hızlı şekilde üye sahibi oldukları biliniyor.Puhu Tv, Mubi, Filmbox Live, beIN Connect, FoxPlay, Turkcell TV+ da ülkemizde dijital olarak hizmet veren mecralar arasında.


ÖZEL İÇERİKLER FARK OLUŞTURUYOR

Dijital Mecra yarışında öne çıkan en önemli unsur özel içerikler. Bazı mecralar sadece yayın alanı olarak var olurken, pazar payında önde olanların farkı özel içerikleri. Özellikle diziler ciddi oranda etkili. Dünyada Netflix ve HBO'nun başı çektiği özel film ve dizi içerikleri ülkemizde de sektördeki ağırlığını oluşturmaya başlamış durumda. Düşünün ki Netflix sadece 2018'de içerik üretimine 8 milyar dolar harcamış. Dijital mecraların etki alanına dair belirleyici bir ayrıntı olsa gerek.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
BOTAŞ 'fiyat farkı hesabı hazırlamadan ödeme' yaptığı iddialarına cevap verdi
05 Mart 2021 17:35		 Malatya'da mezrada yaşayan depremzedelere villa konforunda köy evi
05 Mart 2021 11:27
Fiyatlarda hammadde alarmı: Plastikte artış yüzde 150'ye ulaştı
05 Mart 2021 08:10		 Oyuna yatırım hız kesmiyor
05 Mart 2021 07:41
Bayide satılan gazetelerin asgari fiyatları belirlendi
04 Mart 2021 11:43		 Çay çöpünden çıkan değer! Verimlilik yüzde 67 arttı
04 Mart 2021 09:00
THY, 554 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü
03 Mart 2021 16:16		 Ziraat Bankası'ndan takibe giren borçlulara ödeme kolaylığı
03 Mart 2021 13:01
BiP'in 'Acil Durum Butonu' hayata bağlıyor
03 Mart 2021 11:05		 Bakan Pakdemirli: Pancar ve şeker üretiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
03 Mart 2021 09:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:10 - 4 fakülteye dekan vekili olarak atanan Rektör Yardımcısı: Hiçbir maddi getirisi yok10:09 - 'Mart ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı'09:57 - Dünya bu sorunu konuşuyor... Okumuyor, çalışmıyor, iş de aramıyor09:53 - Dolandırıcılık operasyonunda 9 SGK çalışanı dahil 28 kişi yakalandı09:49 - Bursa'da inşaat alanına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü09:46 - Kayseri'de 'kırmızı ayakkabılı katil' Şükrü Efe yakalandı!
09:43 - Konut alırken dolandırılmamak için 5 soru 5 cevap09:40 - 7 kişiyi öldüren katilden korkunç sözler: Aklım hala yapamadıklarımda09:38 - Kadıköy'de Psikolog Dr. Orhan Taruk'a silahlı saldırı!09:38 - Gülben Ergen şikayetçi olmuştu; Erhan Çelik hakkında 8 yıla kadar hapis istemi09:34 - Başsavcılıktan 'Meriç Nehri'ndeki boğulma' olayıyla ilgili açıklama09:30 - Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk ölü bulundu
09:26 - Bitlis'teki helikopter faciasında 4 kritik soru!09:22 - Kabin memuru, hatalı basım banknotu kanser hastası çocukları için satıyor09:19 - MEB'den gurbetçi atağı09:15 - Twitter'da iYi Parti ve MHP gerilimi09:12 - Parayla 'saadet' oluyormuş
09:04 - Öldürüp yakan sanıklara yargıdan 'iyi hal' indirimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Teknik Eğitim Fakültesinden öğretmen olarak mezun olanlar tekniker kadrosuna atanabilir mi?
Bitlis'teki helikopter faciasında 4 kritik soru!
Koronavirüs erkekleri öldürüyor, kadınları süründürüyor
Faizsiz konut ve arabada yeni dönem! 30 yıl sonra gele yasal düzenleme
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk ölü bulundu
Yerli aşı gün sayıyor
Oğlunu bıçaklamışlardı! Savcının talebine anneden isyan
Kaza yapan helikopter yumuşak iniş yapmaya çalışmış
MEB'den gurbetçi atağı
Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
04.03.2021 askeri helikopter kazası 7
Döküm tava 1
pasiflora 2
zeytin ve peynir 1
Katıksız 2
Vücut kitle indeksi 2
vatan sağolsun 2
pireyi deve yapmak 2
çapuk 1
dereyi geçip çayda boğulmak 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam