Kadınların akademide yeri arttı
|06 Mart 2021 07:10
|+Aa- Yazdır
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) verilerine göre Türk kadınının eğitim oranı ve akademik hayattaki varlığı arttı. 2003'te üniversitelerdeki öğretim üyelerinin yüzde 38'ini kadınlar oluştururken bu oran geçen yıl yüzde 45'e yükseldi. Yine 2003'te 27 bin 380 araştırma görevlisinin yüzde 42'si kadındı. Şimdi ise 51 bin olan araştırma görevlisinin yüzde 51'i kadın. Yani 25 bin 847 kadın araştırma görevlisi var.
Bu arada, yükseköğretimde kız öğrenci sayısı da çoğaldı. Geçen yıl öğrencilerin yüzde 48,12'sini kızlar oluşturdu. 2002'de yüzde 43,14 olan lisans eğitimi alan kız öğrencileri oranı geçen yıl yüzde 47,33'e çıktı. Ön lisanstaki kız öğrencilerin oranı ise 2002'de yüzde 35,67 iken 2020'de yüzde 51,1 oldu.
2002'de yüzde 39,36 olan lisansüstü kız öğrenci oranı da 2020'de yüzde 8,29'luk yükselişle 47,65'e yükseldi. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarında doktoralı insan kaynağını yetiştirmeyi hedefleyen 'YÖK 100/2000 Doktora Projesi' kapsamında eğitim alan kız öğrencilerin sayısı da erkekleri geçti. Doktora eğitimi alan yaklaşık 5 bin kişinin yüzde 62'si kız öğrenci. Konuyla ilgili açıklama yapan YÖK Başkanı Dr. Yekta Saraç "Ülkemizdeki kadın öğretim üyesi sayısı Avrupa'nın çok çok üstünde" dedi.
Neşe Durmaz
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Üniversiteden yeni keşif: Kayseri adını bakteriye verdi
05 Mart 2021 16:20
|Öğretim ve araştırma görevlisi kadrolarında liyakat nasıl sağlanır?
04 Mart 2021 14:05
|Prof. Dr. Servet Özgür, üniversitedeki görevinden istifa etti
03 Mart 2021 19:22
|Hukuk fakülteleri 5 yıla çıkarılıyor
02 Mart 2021 15:44
|YÖK'ten özel yetenekle öğrenci alan programlar hakkında erteleme kararı!
28 Şubat 2021 15:54
|Salgın tedbirleri kapsamında ertelenen YÖKDİL yarın yapılacak
27 Şubat 2021 11:09
|YÖK üniversitelerin 'sosyal sorumluluk' performansını açıkladı
26 Şubat 2021 10:59
|YÖK üniversitelerin bütçe ve finansmanına ilişkin verileri açıkladı
25 Şubat 2021 10:53
|YÖK yabancı öğrenci ve öğretim elemanlarına ilişkin verileri açıkladı
24 Şubat 2021 11:56
|Atıf yapılmış yayın sayısı en yüksek üniversite Hacettepe oldu
23 Şubat 2021 17:27