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Antikor 14 günden önce oluşmaz

Covid-19 enfeksiyonundan koruyacak olan antikorların en erken iki hafta sonunda oluşabileceğini belirten uzmanlar, bu sürenin kişiye göre değiştiğini ve bir aya kadar uzayabileceğini söylüyor
 06 Mart 2021 07:25
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Antikor 14 günden önce oluşmaz

Türkiye, sağlık çalışanları ve 70 yaş üstüne ikinci doz koronavirüs aşısını yaptı. 65 yaş üstü ve öğretmenlere ilk dozlar yapılmaya devam ediyor. Ülkemizde en az bir doz aşı olanların sayısı 5 milyon 517 bin, bütün aşıları tamamlananların sayısı ise bir milyonu geçti. Aşılananların sayısı arttıkça kişiyi koronavirüs saldırılarından koruyacak antikorların ne zaman gelişeceği, gelişmediyse ne olacağı merak edilmeye başladı. İşte antikorla ilgili soruların cevapları...

EN SAĞLIKLI SONUÇ İKİ HAFTADAN SONRA

Antikorların, bağışıklık sistemimizin vücudumuza yönelik tehditleri tanımasına ve ortadan kaldırmasına yardımcı proteinler olduğunu hatırlatan Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, hastalığı geçirerek ya da aşılanarak oluşan koruyucu antikorların ortalama 14 gün sonra gelişeceğini söylüyor. Aşı yaptırdıktan sonra kanda antikor tespit edilmesinin bağışıklık sisteminin virüse karşı yeterli cevap verdiğinin göstergesi olduğunu ifade eden Dr. Özer, "Bir virüs hastalığında immünoglobulin G tipi koruyucu antikorların gelişme süresi minimum 14 gündür. İkinci aşıdan birkaç gün sonra yaptırılan kan tahlilinde antikor göremezsiniz. Bu sonuç, aşının etkili olmadığı anlamına gelmez. Antikorların henüz oluşmadığını ya da kanda tespit edilebilir düzeye gelmediğini gösterir" dedi.

ANTİKOR GELİŞİMİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİR

Antikor oluşma sürecinin kişiye göre değişebileceğini belirten Özer, "14 gün ortalama bir süredir. Bu süre üç haftaya ya da bir aya da yayılabilir. Bazı durumlarda antikorun tespit edilebilir düzeye gelmesi altı haftaya da uzayabilir. Çok az sayıda kişide 14 günden önce yüksek seviyede ve kanda tespit edilebilir düzeye geldiğini de görmek mümkün" dedi.

AŞILAR, BİR YIL KORUYABİLİR

Antikor düzeylerinin kanda ne kadar yüksek kalacağının tam olarak bilinmediğini ifade eden Dr. Özer, "Şu andaki aşısı ya da koronavirüs hastalığı ile vücutta antikor oluştuğunda 4-6 ay süre ile kanda tespit edilebilir olduğunu ve hastalıktan koruyabileceğini söyleyebiliyoruz. Aşılarla bu sürenin bir yıla çıkabileceği tahmin ediliyor. Vücutta hiç antikor kalmamış olsa bile bu hafızalarıyla ünlü güçlü B lenfositleri virüsle yeniden karşılaştıklarında onu anında tanıyor ve yeniden virüse karşı antikor üretebiliyor" dedi.

MASKE, MESAFE, HİJYENE DEVAM

Aşı olan kişilerin virüsü bulaştırıp bulaştırmayacakları merak konusuydu. Geçtiğimiz günlerde Lancet'te yayınlanan bir çalışma Oxford-AstraZeneca aşısının aşının tek dozunun hastalığın bulaşma hızını üçte iki oranında düşürdüğünü gösteriyor. Diğer aşılarla ilgili durumu gösteren bilimsel çalışmalar yok. Mutasyonlu virüslerin de toplum da dolaşıyor olması korunmanın hala en önemli silah olduğunu gösteriyor. Bu sebeple aşılama yapılsa da maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmek gerekiyor.

COVID-19 AŞISI TEKRARLANABİLİR Mİ?

Hepatit B aşısının en sık uygulanan aşılardan biri olduğunu hatırlatan Dr. Songül Özer, bu aşının üç doz veya bağışıklık durumuna göre bazen dört doz yapılabildiğini belirterek "Altı ay ve bir yıl sonra kontrol ettiğimizde bazen hiç antikor gelişmediğini görebiliyoruz. Böyle bir durumda hiç aşılamamışız gibi aşı takvimini yeniden uyguluyoruz. Hastaya bir şans daha vermiş oluyoruz. Koronavirüs aşısından sonra altı hafta sonunda kişide antikor gelişmemesi durumu ile ilgili henüz bilim insanları Hepatit B aşısında olduğu gibi aşı takvimini yeniden uygulama tavsiyesinde bulunmadı. Ancak muhtemelen daha sonraki dönemde bu yönde tavsiyede bulunabilirler. Çünkü bazı kişilerin immün sistemi çalışabilmek için biraz daha fazla antijenik uyarı bekler. O yüzden her zaman hastalara ikinci şansı veririz" dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK
Türkiye
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