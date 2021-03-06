1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KDK: Acilen toplatın kayıt altına alın!

Kamu Denetçiliği Kurumu, ülkedeki başıboş hayvanların, tüm yetkili mercilerin rahatlıkla ulaşabileceği bir kayıt altında toplanıp, zorunlu ve sıkı takibe tabi tutulmalarını önerdi.
 06 Mart 2021 07:40
+Aa- Yazdır
KDK: Acilen toplatın kayıt altına alın!

Başıboş gezen sokak köpekleri, başta çocuklar olmak üzere herkese dehşet ve korku saçarken, saldırıya uğrayan vatandaşlar da belediyeler ile Kamu Denetçiliği Kurumunu (Ombudsmanlık) şikayet yağmuruna tuttu. Ombudsmanlık, pek çok şikayet aldıklarını belirterek, 29 Ocak 2019'da "tavsiye" kararı verdi.

Kararda, sokak hayvanlarının sayıca çokluğunun "büyük ve öncelikli bir problem" olduğu, popülasyonlarının kontrol altına alınması gerektiği dile getirilerek, bir program hazırlanması önerildi. Bu hayvanların saldırganlıklarına yönelik nedenlerinin, "acil çözümleri" ile birlikte verildiği bir çalışma da tavsiye edilen kararda ayrıca; veteriner, doktor, biyolog, hayvan korumacıları, idareciler gibi yetkili kişiler ve hayvan sahipleriyle "iş birliği"nin elzem olduğu vurgulandı. Ülke genelinde, her belediye ve yetki organın ulaşabileceği bir işaretleme ve kayıt sistemi bulunmadığına dikkat çekilen kararda, bunun tüm hayvanlarda "zorunlu" olması ile "sıkı takibi" önerildi.

Sokak hayvanlarının "acilen" toplatılarak rasyonel çözüm içerikli yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin tavsiye kararı, kurum ve kuruluşlara gönderildi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ombudsman'dan kişiye özel ilanı iptal edin kararı
26 Şubat 2021 00:04		 KDK'dan 15 aydır görevde yükselme sözlü sınavını yapmayan kuruma uyarı
25 Şubat 2021 00:04
KDK'dan doçentlik unvanı alanların mali hakları hakkında önemli karar!
18 Şubat 2021 10:08		 İdari personele yapılan 'sürgün görevlendirmeler' hakkında ders niteliğinde karar!
16 Şubat 2021 10:03
KDK'dan mevzuata aykırı öğretim görevlisi alımına iptal tavsiyesi!
16 Şubat 2021 00:06		 KDK'ya 2020'de, en çok bankalardan kredi alamayanlar başvurdu
11 Şubat 2021 16:12
KDK de AYM'ye dava açma yetkisi istiyor
05 Şubat 2021 08:32		 Kurum değişikliği yapan memur mehil müddeti süresinde nereden maaş alır?
01 Şubat 2021 10:01
KDK'dan üniversiteye güz dönemi sınavları online yapılsın tavsiyesi!
28 Ocak 2021 14:00		 KDK'dan, ihraç sonrası göreve dönen akademik personelin mali haklarıyla ilgili önemli karar
11 Ocak 2021 00:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:10 - 4 fakülteye dekan vekili olarak atanan Rektör Yardımcısı: Hiçbir maddi getirisi yok10:09 - 'Mart ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı'09:57 - Dünya bu sorunu konuşuyor... Okumuyor, çalışmıyor, iş de aramıyor09:53 - Dolandırıcılık operasyonunda 9 SGK çalışanı dahil 28 kişi yakalandı09:49 - Bursa'da inşaat alanına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü09:46 - Kayseri'de 'kırmızı ayakkabılı katil' Şükrü Efe yakalandı!
09:43 - Konut alırken dolandırılmamak için 5 soru 5 cevap09:40 - 7 kişiyi öldüren katilden korkunç sözler: Aklım hala yapamadıklarımda09:38 - Kadıköy'de Psikolog Dr. Orhan Taruk'a silahlı saldırı!09:38 - Gülben Ergen şikayetçi olmuştu; Erhan Çelik hakkında 8 yıla kadar hapis istemi09:34 - Başsavcılıktan 'Meriç Nehri'ndeki boğulma' olayıyla ilgili açıklama09:30 - Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk ölü bulundu
09:26 - Bitlis'teki helikopter faciasında 4 kritik soru!09:22 - Kabin memuru, hatalı basım banknotu kanser hastası çocukları için satıyor09:19 - MEB'den gurbetçi atağı09:15 - Twitter'da iYi Parti ve MHP gerilimi09:12 - Parayla 'saadet' oluyormuş
09:04 - Öldürüp yakan sanıklara yargıdan 'iyi hal' indirimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Teknik Eğitim Fakültesinden öğretmen olarak mezun olanlar tekniker kadrosuna atanabilir mi?
Bitlis'teki helikopter faciasında 4 kritik soru!
Koronavirüs erkekleri öldürüyor, kadınları süründürüyor
Faizsiz konut ve arabada yeni dönem! 30 yıl sonra gele yasal düzenleme
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk ölü bulundu
Yerli aşı gün sayıyor
Oğlunu bıçaklamışlardı! Savcının talebine anneden isyan
Kaza yapan helikopter yumuşak iniş yapmaya çalışmış
MEB'den gurbetçi atağı
Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Scooby Doo Ayı Yogi ve Kötüler yarışması 1
tozun gizli hayatı 1
ötekileştirmek 1
nazan öncel 4
şu an çalan şarkı 1
çapuk 1
ibo şov 1
oksijen 2
alaca 1
Yeni Zelanda'da yer hareketleri 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam