Koronavirüs erkekleri öldürüyor, kadınları süründürüyor

Global Health 50/50 tarafından dünya genelinde Covid-19 vakalarına yönelik analizlerde ilginç sonuçlar ortaya çıktı. 21 Şubat'ta yayımlanan son veri analizlerinde enfekte olanların çoğunluğunun kadın olmasına rağmen virüsten ölenlerin büyük kısmını erkeklerin oluşturduğu belirlendi. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) derlediği verilerde de benzer tespitler var. 18 Nisan 2020'ye kadar DSÖ'ye bildirilen 700 binden fazla doğrulanmış Covid-19'a yakalananlar arasında, erkeklerde ve kadınlarda neredeyse eşit sayıda vaka var. Vakalarda cinsiyet oranı ise yaşa göre değişiklik gösteriyor; hem daha genç (20-29 yaş) hem de daha büyük (80 yaş ve üstü) yaş gruplarında, kadınlarda erkeklerden daha fazla vaka görüldü. Ancak diğer yaş grupları için (0-9 yaş, 60-69 yaş ve 70-79 yaş) erkeklerde kadınlardan daha fazla vaka olduğu gözlendi.

ERKEKLERDE RİSK DAHA ÇOK

Kadınlarda doğrulanmış vakaların daha yüksek olduğu ülkeler de dahil olmak üzere veri toplanan neredeyse her ülkede ölümlerin çoğu erkeklerde. Derlenen verilerde ülkelerin büyük çoğunluğunda erkeklerin sürekli olarak kadınlardan daha yüksek oranda öldüğünü gösteriyor. Başka bir deyişle, erkekler enfekte olduktan ve bir vaka olarak teşhis edildiğinde, ölüm riski daha yüksek.

ÖLÜM ORANLARI NEDEN FARKLI?

Tıp çevrelerine göre cinsiyet birçok hastalığın sonucunda rol oynuyor, bu durum Covid-19'da farklı değil. Şiddetli korona hastalığı olan kişilerin ön raporlarında, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı dahil bazı kronik akciğer hastalıkları olduğu görüldü. Küresel olarak bu hastalıklar erkekler arasında daha yaygın. Erkeklerde tütün ve alkol içme oranları kadınlardan önemli ölçüde daha yüksek. Bu da erkeklerin kadınlardan daha fazla ölmelerini açıklayan nedenlerden biri olarak gösteriliyor.

OSMAN SAĞIRLI