Türkçe kurslarına talep patlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılını "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutlanmasına dair genelge yayımlamıştı. Bu çerçevede Yunus Emre Enstitüsü (YEE) bütün dünyadaki merkezlerinin etkinliklerini bu yıla ithaf etti ve çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Türkçeye ve Türk dizilerine olan ilginin arttığı bu dönemde YEE'nin farklı ülkelerde açtığı kurslara talep oldukça fazla...

2010 senesinde Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da açılarak faaliyetlerine başlayan YEE, Türkçe kursları ve kültür-sanat etkinlikleri ile iki ülke arasında ilişkileri güçlendirirken Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil ediyor. Kazakistan'ın başkentinde hizmet veren Nursultan Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde düzenlenen kurslara yapılan başvuru sayıları rekor kırdı. Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlamaları ile renklenen Nursultan'da enstitü tarafından düzenlenen çevrim içi kurslara yapılan 8 bin başvuru ile şu ana kadarki en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı.

KURSLAR 72 SAAT SÜRÜYOR

Tamamen ücretsiz olacak çevrim içi kursa Kazakistan'da yaşayan ve 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar katılabilecek. 15 Mart 2021 tarihinde başlayarak 1 Haziran 2021 tarihinde sona erecek ve toplam 72 saat olacak kursa hiç Türkçe bilmeyenlerle birlikte farklı seviyelerde Türkçe konuşanlar da katılabilecekler. Katılımcıların dil seviyelerini belirlemek amacıyla Mart'ın ilk haftasında çevrim içi olarak yapılacak Seviye Belirleme Sınavı'nın ardından sınıflar oluşturulacak. Kurs sonunda yapılacak olan imtihanlar sonucunda ilk 30'a girmeyi başaranlara Türkiye bileti hediye edilecek.

Bosna Hersek'te de 2009'dan bu yana faaliyet gösteren YEE'nin Türkçe kurslarına ilgi, koronavirüs salgınında da sürüyor. Saraybosna YEE tarafından salgın tedbirlerine uyularak fiziki ve çevrim içi ortamlarda verilen Türkçe kurslarına yeni dönemde 300'e yakın öğrenci katılıyor. Ülkedeki devlet okullarında da yaklaşık 8 bin öğrencinin ikinci ya da üçüncü yabancı dil olarak Türkçeyi tercih ettiği öğrenildi.

MAHMUT ÖZAY