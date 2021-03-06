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İngiltere'de yaşayan Türklere 'nüfus sayımına katılın' çağrısı

İngiltere Türk Dernekleri Birliği (BTA), Birleşik Krallık'ta yaşayan Türk kökenli vatandaşlardan bu ay yapılacak nüfus sayımına katılmalarını istedi.
 06 Mart 2021 08:10
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İngiltere'de yaşayan Türklere 'nüfus sayımına katılın' çağrısı

BTA'dan yapılan açıklamada, 21 Mart'ta Birleşik Krallık genelinde nüfus sayımı gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, sayıma katılmanın hem ülkedeki Türk toplumunun gerçek sayısını göstermek hem de toplum olarak siyasal ve sosyal hayatta daha çok söz sahibi olmak için önemli olduğu vurgulandı.

Sayımın internet üzerinden yapılacağına dikkat çekilen açıklamada, ilgi formun dikkatlice doldurulması istendi.

Sayıma nasıl katılacakları hakkında Türkçe ve İngilizce afişler de hazırlayan BTA, bunların Türk toplumu arasında dağıtılması çağrısı yaptı.
Anadolu Ajansı
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