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İzmir'de oğlu tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Konak ilçesinden oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede tedavi altına alındı.
|06 Mart 2021 08:24
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Alınan bilgiye göre, 806 Sokak'ta yaşayan Türkettin A. ile oğlu E.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen E.A, babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Türkettin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, şüpheli E.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
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