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Torbalı Belediye Başkanı yaşadıkları apartmanda çıkan yangında dumandan etkilendi

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen belediye başkanı ile 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
 06 Mart 2021 08:25
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Alınan bilgiye göre, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur (57) ile ailesinin de yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Alevler apartmanı sararken dumandan etkilenen 3. katta yaşayan İsmail Uygur, eşi Afet ve kızı Ege Uygur komşuları tarafından uyandırılarak dışarı çıkarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında dumandan etkilenen Uygur ailesi ile 4 komşusuna ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Uygur ile eşi Afet Uygur 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Dumandan etkilenen Ege Uygur ile dört komşusu tedavilerinin ardından taburcu edildi. Uygur çiftinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı
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