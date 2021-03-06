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Oğlunu bıçaklamışlardı! Savcının talebine anneden isyan

Oğlu Berhan Tamalan'ı bıçaklayanların duruşmasına katılan Kibriye Aldoğan Tamalan, savcının kasten adam öldürme davasını yaralama davasına çevirmesine isyan etti.
 06 Mart 2021 08:37
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Oğlunu bıçaklamışlardı! Savcının talebine anneden isyan

İstanbul Bakırköy'de, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Berhan Tamalan (18), 20 Aralık 2019'da iki arkadaşıyla dershaneye giderken bir öğrenci grubunun saldırısına uğradı.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre Berhan Tamalan, gruptaki Baran Ç. (18) tarafından sırtından iki kez bıçaklandı. Akciğeri delinen genç yoğun bakımda tedavi altına alındı. Baran Ç. hakkında 'çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 aya kadar, kavgaya karışan 5 arkadaşı hakkında da 'kasten yaralama' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'ÖLÜM FERMANI' MESAJI

Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Baran Ç.'nin arkadaşını kurtarmak için kavgaya dahil olduğunu öne sürdü. Baran Ç.'nin söz konusu lisede okuyanlardan birine 'Sen veya arkadaşların hiç fark etmez. Pazartesi ölüm fermanınızı imzalayacağım' diye mesaj gönderdiği ve okuldaki öğrencilerle irtibat kurarak buluşmak istediği belirtildi. Mütalaada, Baran Ç.'nin bıçakla Berhan'ı hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı, Baran Ç.'nin arkadaşlarından aldığı güç ve imkanla eylemine devam etme imkanı varken eyleme devam etmemesi dikkate alındığından suç vasfının 'yaralama' olarak kabulünün gerektiği anlatıldı.

Mütalaa sonunda olay zamanı yaşı 18'den küçük olan Baran Ç.'nin 'silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. 5 çocuğa ise 'kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık avukatlarına son savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek duruşma ertelendi.

'OĞLUM ÖLÜMDEN DÖNDÜ'

Duruşma çıkışı adliye önünde açıklama yapan Berhan Tamalan'ın annesi Kibriye Aldoğan Tamalan ise şunları söyledi: "Kasten öldürmeye teşebbüs davasıyken savcı yaralamadan ceza istedi. Benim oğlum 10 gün yoğun bakımda yattı, ölümden döndü. Hala ağrıları devam ediyor. Sırtındaki bıçak yaralarının ağrısından sabahlara kadar uyuyamıyor. Doktor kontrolleri devam ediyor. Oğlum 1 senedir psikolojik tedavi görüyor. Üniversite sınavlarına hazırlanamıyor. Çok üzgünüm. Mütalaa karşısında şoktayım."
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