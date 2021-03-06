İYİ Parti, fezlekeleri üç başlıkta inceleyecek
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar" diyerek dokunulmazlık fezlekelerine gözü kapalı "evet" demeyeceklerini belirtirken, parti içinde oluşturulacak bir heyetin, karma komisyondaki dosyaları incelemesine karar verildi
|06 Mart 2021 08:30
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Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: Fezlekelerin, okunmadan ve analiz edilmeden bir yorum yapılamayacağını belirten parti yetkilileri, oluşturulacak heyetin fezlekeleri inceledikten sonra "delil, fail ve suç ilişkisine" ilişkin üz başlıkta milletvekillerini bilgilendireceğini kaydetti. "Fezlekeleri analiz etmeden toptancı bir tavırla tutum oluşturulamayacağını" söyleyen parti yetkilileri, dokunulmazlık oylamaları için "grup kararı alınamayacağını" hatırlattı.
İYİ Parti'li vekillerin fezlekelere ilişkin bilgilendirildikten sonra "vicdani kanaatlerini oluşturacağını" belirten "milletvekillerinin her birinin bireysel karar vereceğini" ifade etti.
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