Behzat Ç. geri dönüyor: Senarist koltuğunda Emrah Serbes var

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Behzat Ç., yeni oyuncularla geri dönüyor.

Yazar Emrah Serbes, mayıs ayında yayınlanacak "Behzat Ç: Çekiç ve Gül" adlı yeni kitabından uyarladığı yeni hikayeleri dizi yapıyor.

tv100'ün haberine göre, Doruk Acar'ın patronu olduğu Insignia Yapım ile birlikte Emrah Serbes'in hem senarist hem de yönetmen olarak ortak yapımcı olacağı dizinin cast çalışmaları dün itibarıyla başladı.

Üç sezon olarak planlanan dizinin başrolü için görüşmeler sürerken, James Bond tarzında bir karakterin yaratıldığı yeni Behzat Ç.'de her sezon farklı bir başrol oyuncusu yer alacak.

Emrah Serbes kimdir?

Emrah Serbes'in ilk öykü kitabı "Erken Kaybedenler", haziran 2009 itibarıyla kitapçı raflarındaki yerini aldı.

Emrah Serbes'in ilk iki romanının kahramanı "Behzat Ç." aynı isimle televizyon dizisi olarak uyarlandı. Yazar, polisiye türündeki dizinin 10 bölümününün senaryosunu da yazdı.

Behzat Ç. karakteri, 2011 yılında "Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm" başlığıyla sinemaya da uyarlandı. Aynı yıl 48'inci Antalya Film Festivali'nde ilk kez seyirci karşısına çıkan filmin senaryosunu da Emrah Serbes yazdı.

"Hikayem Paramparça" başlıklı kitabında aforizmalar ve hayata dair düşüncelerini okurlarına aktardı. 2014 yılında "Deliduman", 2016 yılında "Müptezeller" isimli romanları yine İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.

"Ot" ve "Kafa" dergilerinde kısa hikayeleri yayımlandı.

Trafik kazasında 3 kişinin ölümüne neden oldu, 13 yıl 4 ay ceza aldı 22 Eylül 2017'de İzmir-Aydın otoyolunda arkadaşı Kenan Doğru ile yolculuk yaparken kendi kullandığı araçla trafik kazası geçirdi ve kazaya karışan diğer araçta aynı aileden 3 kişi öldü. Olay sonrasında kazayı arkadaşı Kenan Doğru üstlendi ve medyada Emrah Serbes'in adı geçmedi.

Emrah Serbes, 28 Eylül 2017 tarihinde sosyal medya hesabından kazayı kendisinin yaptığını ve tutuklanan arkadaşı Kenan Doğru'nun suçsuz olduğunu itiraf etti.

İtirafın ardından Torbalı Adliyesi'ne ifade vermeye giden Emrah Serbes tutuklandı, Kenan Doğru serbest bırakıldı.

Olay yeri tutanağına göre Emrah Serbes kusurluydu ve kazadan sonra 112'yi aramadıkları, sağlık kontrolünü kabul etmedikleri tespit edildi.

Aracının arka koltuğunda veya aracın yanında içki şişesi bulunduğu iddia edildi.

12 Temmuz 2018'de yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahküm edildi.

Olayda annesi, babası ve kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik, Emrah Serbes'ten 4,5 milyon liralık manevi tazminat talebiyle dava açmıştı.

Serbes açık cezaevine geçtikten sonra Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tahliye edilmişti