Parayla 'saadet' oluyormuş

Pek çok kez "Parayla saadet olur mu?" sorusuna yanıt arayan araştırmalar yapıldı. Bu çalışmalara bir yenisi daha eklendi. ABD ve Singapur'daki bilim insanları, ABD, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Almanya, Fransa ve Japonya dahil 162 ülkede 1.6 milyon kişinin gelir verilerini ve anket sonuçlarını inceleyerek bu sorunun yanıtını aradı. Araştırmacılar, yüksek gelir elde edenlerin daha az üzgün olduğunu, daha az korktuğunu ve utandığını buldu. Para ve mutluluk ilişkisine odaklanan bugüne kadarki en kapsamlı analizde yüksek gelirli ülkelerle, düşük gelirli ülkelerden olan zengin insanların da aynı duygu durumunda olduğu gözlemlendi.

'Canavara dönüştürebilir'

Ayrıca uzmanlar yüksek kazancın kişinin kendisine olan saygısını artırmakla birlikte, büyük bir ücret paketinin kişiyi biraz "canavara" dönüştürebileceğini de söyledi. Araştırmada yüksek maaşı olanların 'daha şefkatli veya sevgi dolu olmak zorunda olmadığı' sonucu ortaya çıktı. Singapur Ulusal Üniversitesi'nde psikoloji doçenti olan çalışmanın yazarı Eddie M.W. Tong, gelirin duygusal refah üzerindeki etkisinin küçümsenmemesi gerektiğini söyledi. Tong, "Daha fazla paraya sahip olmak, güven ve kararlılığa ilham verirken, daha az kazanmak kasvet, üzüntü, utanç ve endişe ile ilişkilidir" dedi. Daha önce yapılan araştırmalarda da mutluluk ve para arasındaki ilişki son yıllarda özellikle çok daha fazla güçlendiğini ortaya koymuştu.