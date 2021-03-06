Öldürüp yakan sanıklara yargıdan 'iyi hal' indirimi

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İstanbul Sarıyer'de 20 Nisan 2018 tarihinde bir hurda deposunda Yusuf Işık tabancayla başından vurulduktan sonra yakılarak öldürüldü. Soruşturma sırasında Yusuf Işık'ı 16 yıldır peşinde olan Urfi Çetinkaya'nın yeğenleri Fırat Çetinkaya ve Ceyhan Çetinkaya'nın arasında bulunduğu 8 kişinin planlayarak öldürdüğü tespit edildi. Cinayetin ise Yusuf Işık'ın Çetinkaya'ların halalarını 51 bin dolar dolandırdığı gerekçesiyle işledikleri tespit edildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Fırat Çetinkaya, İsmail Kanyılmaz ve Süleyman Sevük'ü "Tasarlayarak kasten insan öldürmek" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan iyi hal indirimi uygulanarak müebbet ve 3'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Fırat Çetinkaya ve Süleyman Sevük ayrıca "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Sabri Seba ve Senem Cirit, "Kişiyi hürriyeti yoksun kılmak" suçuna yardımdan 1'er yıl 8'er ay, Bilal Tazan, Samet Arslan ve Ceyhan Çetinkaya ise "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.