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Twitter'da iYi Parti ve MHP gerilimi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik Twitter'da "Fosforlu Meral" etiketiyle yapılan paylaşımlar önceki gün Türkiye gündeminde üst sıralara çıktı. Akşener, TBMM'deki grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kast ederek, "Twitter fenomeni küçük ortak, tatava yapmayı bıraksın" ifadelerini kullanmıştı
 06 Mart 2021 09:15
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Twitter'da iYi Parti ve MHP gerilimi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bu ifadelerle ilgili Akşener'e yönelik yaptığı açıklamada, "İP Müdiresi ve 'Fosforlu Cevriye' ifadelerini kullandı. Yalçın'ın bu açıklamasının ardından önceki akşam MHP İstanbul il ve ilçe teşkilatları Twitter'da "Fosforlu Meral" etiketiyle paylaşımlar yaptı. İYİ Partililer, paylaşımların helikopter kazasında 11 askerin şehit olduğunun açıklandığı saatlerde yapıldığını belirterek tepki gösterdi.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, paylaşımları 4 Mart'ta saat 18.00'da başlattıklarını şehit haberinin ise ajanslara 18.30 civarında düştüğünü, o andan itibaren paylaşımlara son verildiğini belirtti.

'Ahlaksız kampanya'

İYİ Partililer de Akşener'e yönelik etiketli paylaşımlara sert tepki gösterdi. Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu "Askeri helikopterimiz düşmüş, dokuz şehit vermişiz ve ayrıca yaralılarımız da var ama bazı zavallılar aynı saatlerde İYİ Parti ve lideri aleyhine sosyal medya üzerinden ahlaksız bir kampanya yürütüyorlar. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı. Adalet ve Hukuk Politikaları Başkanı Bahadır Erdem de, "Hadsiz, terbiyesiz tweet kampanyası ne kadar korktuklarını gösteriyor" tepkisini gösterdi.
Memurlar.Net
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