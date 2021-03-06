MEB'den gurbetçi atağı
|06 Mart 2021 09:19
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu'nda gurbetçilere yönelik eğitim projelerini anlattı. Bakanlığın 61 ülkede 89 temsilciliğinin bulunduğunu, bu yıl 20 temsilciliğin daha açılacağını bildiren Dalkıran, geçen yıl yurt dışı temsilciliklerine Türkçe ve Türk kültürünü anlatan toplam 341 bin 968 adet kitap ve eğitim materyali gönderdiklerini kaydetti. Yurt dışındaki vatandaşların Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) dahil olmasının sağlandığını aktaran Dalkıran, sisteme yüklenen "Seyyah" adlı dijital oyun projesinin büyük ilgi gördüğünü ve katılımcı sayısının 100 bini bulduğunu ifade etti.
2021'de uygulamaya girecek projeleri anlatan Dalkıran, "Türk müziğinin geleneksel çalgıları, önemli icracıları, bestecileri ve beste formları ile çeşitli notalarının çocuklarımız tarafından çalınmasına uygun bir hale getirilmiş bir dijital kitap çalışması olacak" dedi. Ayrıca "edebiyat seçkileri" projesi hazırlandığını belirten Dalkıran, 1'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar Türkçe-Edebiyat öğretim materyallerini EBA'ya yükleyeceklerini söyledi. Dalkıran, "Türkçe okuyorum, yazıyorum" dijital öğretim materyalleriyle çocukların çok daha kısa sürede Türk alfabesini öğrenmesi ve hızlı bir yazmaya başlamasının sağlanacağını da vurguladı.
Almanya, Fransa'da Türk okulu
Dalkıran, Almanya ve Fransa ile Türkiye'deki okullarının sayıları karşılığında bu ülkelerde Türk okulları açmak için müzakereye başladıklarını açıklayarak, "Almanların üç, Fransızların iki okulu var. Biz de aynı şekilde Almanya ve Fransa'da açmak istiyoruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEB'den 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' kapsamında resim ve müzik yarışması
05 Mart 2021 18:33
|MEB, 'Bedava tablet başvurusu' dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
05 Mart 2021 10:40
|MEB'den ortaokul öğrencilerine 2 bin 800 soruluk yeni fasikül
04 Mart 2021 18:26
|Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere 'hijyen' çağrısı
04 Mart 2021 17:02
|220 bin öğretmen masal öğretmenliği sertifikası aldı
04 Mart 2021 14:02
|MEB'den idari izinlere dair resmi yazı
04 Mart 2021 11:33
|MEB, din kültürü ve ahlak konularındaki sorulara videolarla yanıt veriyor
04 Mart 2021 11:26
|MEB, İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel yarışma düzenleyecek
03 Mart 2021 19:00
|Bakan Selçuk'tan köy muhtarlarına 'halk eğitim kursları' mektubu
03 Mart 2021 18:55
|Bakan Selçuk'tan öğrenci ve öğretmenlere duygusal mesaj
03 Mart 2021 17:53