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MEB'den gurbetçi atağı

MEB, yurt dışındaki 6.5 milyon gurbetçiye Türk kültürünü, "dijital müzik kitabı", Türk alfabesini ise, "Türkçe okuyor, yazıyorum" projesiyle anlatacak. Bakanlık ayrıca, Almanya ve Fransa ile Türk okullarının açılması için müzakere yürütüyor
 06 Mart 2021 09:19
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MEB'den gurbetçi atağı

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu'nda gurbetçilere yönelik eğitim projelerini anlattı. Bakanlığın 61 ülkede 89 temsilciliğinin bulunduğunu, bu yıl 20 temsilciliğin daha açılacağını bildiren Dalkıran, geçen yıl yurt dışı temsilciliklerine Türkçe ve Türk kültürünü anlatan toplam 341 bin 968 adet kitap ve eğitim materyali gönderdiklerini kaydetti. Yurt dışındaki vatandaşların Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) dahil olmasının sağlandığını aktaran Dalkıran, sisteme yüklenen "Seyyah" adlı dijital oyun projesinin büyük ilgi gördüğünü ve katılımcı sayısının 100 bini bulduğunu ifade etti.

2021'de uygulamaya girecek projeleri anlatan Dalkıran, "Türk müziğinin geleneksel çalgıları, önemli icracıları, bestecileri ve beste formları ile çeşitli notalarının çocuklarımız tarafından çalınmasına uygun bir hale getirilmiş bir dijital kitap çalışması olacak" dedi. Ayrıca "edebiyat seçkileri" projesi hazırlandığını belirten Dalkıran, 1'inci sınıftan 12'nci sınıfa kadar Türkçe-Edebiyat öğretim materyallerini EBA'ya yükleyeceklerini söyledi. Dalkıran, "Türkçe okuyorum, yazıyorum" dijital öğretim materyalleriyle çocukların çok daha kısa sürede Türk alfabesini öğrenmesi ve hızlı bir yazmaya başlamasının sağlanacağını da vurguladı.

Almanya, Fransa'da Türk okulu

Dalkıran, Almanya ve Fransa ile Türkiye'deki okullarının sayıları karşılığında bu ülkelerde Türk okulları açmak için müzakereye başladıklarını açıklayarak, "Almanların üç, Fransızların iki okulu var. Biz de aynı şekilde Almanya ve Fransa'da açmak istiyoruz" dedi.
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