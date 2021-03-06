4 fakülteye dekan vekili olarak atanan Rektör Yardımcısı: Hiçbir maddi getirisi yok
|06 Mart 2021 10:10
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Hitit Üniversitesi İlahiyat profesörü, Hitit Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin dekanı oldu Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Turizm Fakültesi'nden sonra birkaç gün önce Fen Edebiyat Fakültesi'ne dekan vekili olarak atanan profesör Şimşek'in ilgisi olmayan fakültelerde yöneticilik yapması, üniversitelerde liyakat konusunu bir kez daha gündeme getirdi.
'Dekan değilim'
Hürriyet'ten Abdullah Şanlı'nın haberine göre;
ilahiyatçı profesör; "Dekan değilim, vekilim" dedi. 2019 yılında rektör yardımcısı görevini üstlenen Şimşek hakkında çıkan haberlerle ilgili "Bunlar benim için ekstra yük. Hiçbir maddi getirisi yok. Dekan atanıncaya kadar zaten bu görevleri sürdürüyoruz. Turizm Fakültesi zaten pasif. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne de daha yeni bir arkadaş atandı. Spor Bilimleri Fakültesi'nin dekanı geçen sene istifa etti. Orada başka profesör olmayınca bana tevdi edildi. İki hafta önce de Fen-Edebiyat dekanı istifa etti. Yeni dekan atanana kadar geçici olarak benim üzerime verildi. Asli atamalar gerçekleşince bu görevler bizden düşecek" diyerek durumun rutin bir süreç olduğunu söyledi.
'Profesör olmadığı için atandım'
Prof. Şimşek Hürriyet'e, "2019 mayıs ayında rektör değişikliği oldu. Yeni rektör de bize yardımcılık teklif etti, kabul ettik. Ben 27 yıldır bu üniversitenin kadrosundayım. Önceki rektörün yardımcısı üzerinde Güzel Sanatlar Fakültesi ve Turizm Fakültesi dekanlıkları vardı. Sosyal alanlara ben baktığım için o iki dekanlığı bana devrettiler. Yasaya göre kadrosunda profesör olmayan fakültelerin dekanlığı ya rektör ya da yardımcılarından birinin uhdesine verilir. Bunlar da önce YÖK'e yazıldı. Sonra görevler verildi" dedi.
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