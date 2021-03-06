Başsavcılıktan 'Meriç Nehri'ndeki boğulma' olayıyla ilgili açıklama
|06 Mart 2021 09:34
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Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "terör suçlamasından kaçan annenin çocuğunun Meriç Nehri'nde boğulduğuna" yönelik yapılan bazı haber ve paylaşımlar sebebiyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Paylaşımlarda yer alan "annenin aldığı cezadan dolayı kaçtığı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığının altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Türkiye'den Yunanistan'a 4 Mart 2021 günü saat 05.00 sularında yasa dışı yollarla geçmeye çalışan anne N.T'nin yanında bulunan çocuğun, botlarının alabora olması sebebiyle Meriç Nehri sularına kapılarak boğulduğunun ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile nehirde başlatılan arama işlemlerinde saat 15.00 sularında cansız bedeni bulunan çocuğun aynı gün otopsi işlemi yapılarak cenazesi yakınlarına teslim edilmiştir. Anne N.T. hakkında herhangi bir arama-yakalama kararı bulunmadığı anlaşılmış ve olayla ilgili mağdur sıfatıyla beyanı alınmak suretiyle adli işlemler sonuçlandırılmıştır. Sosyal medyada anne hakkında ceza verildiği ve bu cezadan kaçtığı şeklindeki haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."
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