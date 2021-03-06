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Kadıköy'de Psikolog Dr. Orhan Taruk'a silahlı saldırı!

Psikolog Dr. Orhan Taruk, Kadıköy'de evinin bulunduğu sitenin sokağında eşinin yeğeni olduğu öğrenilen kişi ve bir arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu yaralanan Dr. Taruk, siteye kaçarak hayatını kurtarırken, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlar ise sitenin önüne gelerek tehdit ve küfürler savurduktan sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.
 06 Mart 2021 09:38
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Kadıköy'de Psikolog Dr. Orhan Taruk'a silahlı saldırı!

Otomobil 10 metreden taklalar atarak düştü! Kahreden haber geldi...

Olay, saat 03.30 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Korkut Sokak'ta meydana geldi. Psikolog Dr. Orhan Taruk, evinin bulunduğu sitenin önünde eşinin yeğeni olan Şahin A. ve bir arkadaşı ile otomobile binerek ayrıldı. Dr. Orhan Taruk, bindiği otomobildeki 2 kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Şahin A., tabancayla Doktor Taruk'a ateş etmeye başladı. Saldırı sonucu ayağından yaralanan Taruk, otomobilden atlayıp koşmaya başladı. Saldırganların arkasından silah sıkarak kovaladığı doktor, yaşadığı siteye sığınarak hayatını kurtardı. Saldırganlar ise sitenin önüne gelerek tehdit ve küfürler savurduktan sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Doktorun vurulduğunu gören site görevlisi Sinan Demirci'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından vurulan ve kan kaybeden Dr. Orhan Taruk, ilk müdahale sonrası ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı sokak ve site çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekibi, sokaktaki boş mermi kovanlarını muhafaza altına alırken, çevrede detaylı arama yaptı.

SİTE GÖREVLİSİ, O ANLARI ANLATTI

Silahlı saldırıyı görüp sağlık ve polis ekiplerine haber veren site görevlisi Sinan Demirci, olayı, "Orhan Bey, bizim daire sakini. Geldi, dışarı çıktı. Sonra siyah bir otomobil geldi, bindi gittiler. Sonra 50 metre ilerde silah sesi duydum. Hemen çıktım baktım, Orhan Bey, buraya doğru koşa koşa geliyor. Adamlar da peşinden birkaç tane attılar. 2 kişilerdi. Bir tanesi sonra silahla uğraştı, tutukluk yapmış gibi. Orhan bey, koştu içeri girdi. Polisi arıyorum dedim, "ara" dedi. Baktım adamlar geliyor buraya doğru, Orhan Bey, evine gitti. Ben de kapıyı örttüm. Geldiler buraya, gitti dedim. Ama adamlar burada sürekli küfrediyorlardı. Sana soracağız falan dediler. Sonra adamlar giderken yerleri kontrol ettiler, gördüm onları. Siyah bir otomobildi plakasını alamadım, bastılar gittiler" şeklinde anlattı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
DHA
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