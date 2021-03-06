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Gülben Ergen şikayetçi olmuştu; Erhan Çelik hakkında 8 yıla kadar hapis istemi

Yaklaşık beş yıl önce anlaşmalı olarak boşanan şarkıcı Gülben Ergen ile haber spikeri Erhan Çelik arasındaki 'kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme' ve 'gizliliğin ihlali' suçlamasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
 06 Mart 2021 09:38
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Gülben Ergen şikayetçi olmuştu; Erhan Çelik hakkında 8 yıla kadar hapis istemi

Soruşturma sonucunda Savcılık, Çelik'in 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre;

Şarkıcı Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir, 2017 yılındaki tedbir dosyasına ilişkin haberleşme içeriklerini basına servis ettiği iddiasıyla Çelik hakkında Aile Mahkemesi'nde şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde, Çelik'in tedbir dosyasındaki sanatçıyla avukatı arasında gerçekleşen haberleşme içeriklerini delil olarak sunduğu ve bu içerikleri basına servis ettiği iddia edildi.

Ergen ile avukatının şikayeti üzerine soruşturma başlatan savcılık, Çelik'in 'kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme' ve 'gizliliğin ihlali' suçlarından 3 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı.

İddianamede, haber spikerinin üzerine atılı suçları işlediği yapılan tüm hazırlık soruşturması kapsamında anlaşıldığı ve yargılanmasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiği ifade edildi.
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