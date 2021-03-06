7 kişiyi öldüren katilden korkunç sözler: Aklım hala yapamadıklarımda
|06 Mart 2021 09:40
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Soruşturma kapsamında Vildan Çelik'in annesi Kadriye İnce, babası Veyis İnce, ağabeyleri Recep İnce, Resul İnce ve Ramazan İnce, ablası Hatice S., eşi Mehmet S. ve kuzeni Berhuda İnce tutuklandı, sevgilisi Resul İnce ortadan kayboldu. Resul İnce'nin, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Oymaağaç mahallesindeki bir çiftlikte çobanlık yaptığı belirlendi. İnce dün, çiftliğe düzenlenen operasyonla gözaltına alındı üzerinden bir de sahte kimlik çıktı.
PİŞMAN DEĞİLMİŞ
Resul İnce'nin 2008 yılında Mersin Tarsus'ta İzzettin (42), Abidin (39), Recep (39), Bahri (55) ve Ahmet İkilik'in (19) öldürülmesi olayı ile ilgili davada yargılanıp 65 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve arandığı ortaya çıktı. Tutuklanan Resul İnce, cezaevine götürülürken gazetecilere, "Aklım hala yapamadıklarımda. Asla pişman değilim. Herkesin başına gelebilir" dedi.
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