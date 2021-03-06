Bursa'da inşaat alanına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

MİNİK MELEKLERİN YÜZÜ ARTIK DAHA FAZLA GÜLECEK Covid-19 pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalardan diğer vatandaşlardan daha fazla etkilenen özel gereksinimli çocuklar ve aileleri, sürecin sıkıntılarını Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin sosyal ve psikolojik destekleriyle aşıyor. Proje kapsamında minikler hem sağlık hizmeti alıyor hem de eğlenceli vakit geçirme imkanı buluyor.