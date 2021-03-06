'Mart ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı'
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
|06 Mart 2021 10:09
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mart, 6 olanlar 9 Mart, 8 olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.
Mart ayı burs ve kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırmaya başladık.Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) March 6, 2021
Sağlıklı günlerde harcayın.
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