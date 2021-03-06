1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Mart ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı'

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
 06 Mart 2021 10:09
+Aa- Yazdır
'Mart ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mart, 6 olanlar 9 Mart, 8 olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şubat ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
06 Şubat 2021 10:15		 İlk ve Ortaöğretim bursluluk başvuru kılavuzu yayımlandı
03 Şubat 2021 11:38
Geleceğin liderlerine eğitim bursu
03 Şubat 2021 08:27		 YTB'nin '2021 Türkiye Bursları'na başvurular başladı
16 Ocak 2021 13:52
Burs ve kredide taahhütname onayı için ek süre tanındı
15 Ocak 2021 11:49		 Stajyer Araştırmacı Burs Programı'nın sonuçları açıklandı
09 Ocak 2021 14:22
YTB'nin '2021 Türkiye Bursları'na başvurular yarın başlıyor
09 Ocak 2021 12:58		 Bakan Kasapoğlu burs ve kredilerin hesaplara yatırıldığını bildirdi
06 Ocak 2021 10:00
Milli sporculara yüzde yüz burs imkanı
29 Aralık 2020 12:28		 GÜBRETAŞ'ın eğitim bursu sonuçları açıklandı
17 Kasım 2020 11:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:05 - Sürekli unutmaktan bıkınca HES kodunu sırtına yapıştırdı13:04 - FETÖ'nün mali yapılanmasından gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı12:59 - RTÜK Başkanı: Terörün zemin kazanmasına müsaade etmemiz mümkün değildir12:50 - Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu12:50 - Adana'da bir kişi evinin damında ölü bulundu12:30 - Aile Bakanlığı 81 ilde 'Mercan Ormanları' oluşturacak
12:28 - Gaziosmanpaşa'da 'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı12:15 - Usta oyuncu Altan Karındaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti12:03 - Sağlık-Sen 9 şiddet olayında 13 sağlıkçının saldırıya uğradığını açıkladı12:02 - Aile Bakanı Selçuk, 15 Temmuz gazisi kadınlarla bir araya geldi12:00 - Yalnız yaşayan 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu11:59 - İki siyasi partinin hukuki varlığı sona erdi
11:58 - 3 ilde terör örgütü PKK'ya operasyonda 12 kişiden 5'i tutuklandı11:57 - Mahrem imamdan 'askeri öğrencilerle sabit hatlardan görüşüyorduk' itirafı11:55 - İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı11:53 - Bitişik nizam yapıların yeni olması, deprem riskini azaltmıyor11:52 - Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan 'bilimsel sendikacılık' vurgusu
11:42 - İstanbul'da 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu
4 fakülteye dekan vekili olarak atanan Rektör Yardımcısı: Hiçbir maddi getirisi yok
Bitlis'teki helikopter faciasında 4 kritik soru!
Teknik Eğitim Fakültesinden öğretmen olarak mezun olanlar tekniker kadrosuna atanabilir mi?
Tepki çeken görüntülerdeki Kaymakam konuştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kıymetini bilin
Faizsiz konut ve arabada yeni dönem! 30 yıl sonra gele yasal düzenleme
İntihal suçunda zamanaşımına dair önemli karar!
Dünya bu sorunu konuşuyor... Okumuyor, çalışmıyor, iş de aramıyor
MEB'den gurbetçi atağı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kahverengi bir renkse kahve ne renk 2
ton balığı 2
burçak 2
pasiflora 2
çıtayı yükseltmek 1
pasaport 1
WALLE 1
Koncoloz 1
pireyi deve yapmak 2
sandek 1
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam