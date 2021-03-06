Çiftçilere verilen 2020 yılı gübre desteklerinin artırılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı
|06 Mart 2021 10:12
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1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak tebliğle, çiftçilere sağlanan 2020 yılı gübre destekleri yüzde 100 artırılmış oldu.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanmıştı.
Buna göre, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi.
2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer alan çiftçilere, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için daha önce 8 lira olarak duyurulan gübre desteği de 16 liraya çıktı.
Çeltik, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer ürünlere sağlanacağı belirtilen 4 liralık gübre desteği de 8 lira oldu.
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