Karantinayı ihlal ederek filyasyon ekibine hakaret eden kişi yurda yerleştirildi
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde karantinada bulunması gereken kişi çarşıda yakalandı.
|06 Mart 2021 10:39
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Alınan bilgiye göre, Büyükmandıra beldesinde filyasyon ekiplerinin yaptığı HES kodu sorgulamasında T.T'nin Kovid-19 temaslısı olduğu ve evinde karantinada bulunması gerektiği tespit edildi.
T.T'nin filyasyon ekiplerine hakaret etmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri çağrıldı.
Jandarma ekiplerince kurallara uymadığı için 3 bin 150 lira ceza verilen T.T. hakkında "Kamu görevlisine hakaret etmek" suçundan işlem başlatıldı.
T.T. ardından karantinaya alınması için sağlık ekiplerince Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurduna götürüldü.
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