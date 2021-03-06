Türk bilim insanları geliştirdi: Gargara ile koronavirüs testi
Türkiyede geliştirilen ağız gargarasıyla corona virüs testi, yurtdışından talep görmeye başladı.
|06 Mart 2021 10:46
|+Aa- Yazdır
Gargara ile corona virüs testi geliştirildi
Türk bilim insanları yeni bir corona virüs test kiti geliştirdi.
Bu yöntemde çubuk ile burundan örnek almak yerine ağız çalkalandıktan sonra elde edilen suda test yapılıyor. Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre bu yöntemle alınan sonuç 20 kat daha güvenilir. Test kitinin Türkiyede kullanımı için onay bekleniyor.
Haber: Pınar İlik Üçer
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sürekli unutmaktan bıkınca HES kodunu sırtına yapıştırdı
06 Mart 2021 13:05
|Usta oyuncu Altan Karındaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
06 Mart 2021 12:15
|İstanbul'da 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi
06 Mart 2021 11:42
|100 kişiden 42'si günde en az bir defa mobil oyun oynuyor
06 Mart 2021 11:05
|Kontrollü cumartesi: Aylar sonra kısıtlamasız ilk hafta sonu
06 Mart 2021 10:27
|Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'ın Göle ilçesinde
06 Mart 2021 10:23
|Dünya bu sorunu konuşuyor... Okumuyor, çalışmıyor, iş de aramıyor
06 Mart 2021 09:57
|Parayla 'saadet' oluyormuş
06 Mart 2021 09:12
|Koronavirüs erkekleri öldürüyor, kadınları süründürüyor
06 Mart 2021 07:55
|Antikor 14 günden önce oluşmaz
06 Mart 2021 07:25