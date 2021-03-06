Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük tehdit dijital faşizmdir

İletişim Başkanı Altun, Dijital Dünya Çalıştayı'nın açılış konuşmasını gerçekleştiriyor.

Altun'un açıklamaları şu şekilde:

- Akıllı telefonların yaygınlaştığı, bilginin demokratikleştiği, sosyal medyanın mecra olmaktan çıkıp, aktörleştiği bir dönemi tecrübe ediyoruz. Dijitalleşmenin inkar edilemez bir gerçek haline geldiğini hepimiz görüyoruz.

- Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük tehditlerden biri dijital faşizmdir. Dünyanın belirli bir bölgesinde kümelenmiş bir avuç şirket, "hakikatin tekelini" ellerinde tuttuğunu iddia ediyorlar.

- ABD ve AB'nin terör listesindeki PKK'nın, 15 Temmuz'da 251 masum insanı şehit eden FETÖ'nün elebaşıları, sosyal medya platformlarında serbestçe propaganda yapmaya devam etmektedir.

- Eli kanlı terör örgütüne destek sağlayanlar, FETÖ'yü ve başındaki terörist ele başını himaye edenler büyük bir suça ortaklık yaptıklarının farkına varmalıdır.



Biz özgürlük ve hoşgörü gibi kavramların hiçbir şekilde eşcinsellik propagandası için yozlaştırılmasına bu yolla ailelerimizin ve çocuklarımızın hedef alınmasına kesin olarak karşı çıkıyoruz. Küresel şirketler için ne yazık ki bu propaganda neredeyse bir yasa hükmünde. Biz hiçbir suretle hangi kavram adı altında olursa olsun eşcinsellik propagandasının yanında yer almayacağız, sessiz kalmayacağız. Bu tür çirkinliklerin özelliklere gençlere normal bir şey gibi sunulması milletimizin asil karakterine yapılmış bir saldırıdır. Bu taaruzu püskürteceğiz. Bu toplumun temel değerleri bu tür aşırıklara müsade etmez.