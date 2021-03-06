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100 kişiden 42'si günde en az bir defa mobil oyun oynuyor

Dünyada 1,5 milyar kullanıcı erişimi ile en büyük mobil reklam platformları arasında yer alan AdColony'nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde gerçekleştirdiği "Mobil Oyunlar ve Sosyal Medya Platformları: Reklam Tercihleri Araştırması 2021"e göre, her 100 kişiden 88'i mobil oyun oynarken her 100 kişiden 42'si günde en az bir defa mobil oyun oynuyor-
 06 Mart 2021 11:05
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100 kişiden 42'si günde en az bir defa mobil oyun oynuyor

- AdColony'nin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde gerçekleştirdiği "Mobil Oyunlar ve Sosyal Medya Platformları: Reklam Tercihleri Araştırması 2021"na göre her 100 kişiden 88'i mobil oyun oynarken her 100 kişiden 42'si günde en az bir defa mobil oyun deneyimi yaşıyor.

AA muhabirinin 1,5 milyar kullanıcı erişimi ile dünyanın en büyük mobil reklam platformları arasında yer alan AdColony'nin bin 250 katılımcıyla EMEA bölgesinde gerçekleştirdiği "Mobil Oyunlar ve Sosyal Medya Platformları: Reklam Tercihleri Araştırması 2021"den derlediği verilere göre, mobil oyunlar akıllı telefon kullanıcılarının yaşamına günden güne daha fazla yerleşiyor.

EMEA bölgesindeki katılımcıların yüzde 88'i mobil oyun oynadığını belirtirken yüzde 42'si ise günde bir defa mobil oyun oynadıklarını belirtmesi mobil oyunlarında günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının mekan fark etmeksizin boş zamanlarında en büyük kurtarıcısı olan mobil oyunlarda geçirdiği vakit her geçen gün artıyor. EMEA bölgesinde ankete katılanların yüzde 67'si haftada 3 saatten fazla mobil oyun oynadığını belirtiyor.

- Mobil oyunlara reklam verenler platforma uyum sağlamalı

Ankete katılanların yüzde 56'sının, mobil oyunların yakın gelecekte yeni "sosyal medya platformları" haline gelebileceğini belirtmesi ve mobil oyun ekosisteminde iletişim ağının gün geçtikçe gelişiyor olması, mobil oyunların sosyal medya platformlarının yerini doldurabilecek bir alt yapıya sahip olduğunu kanıtlar nitelikte.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mobil oyunların yavaşça yeni sosyal medya platformları haline geldiği belirtilen rapora göre, mobil kullanımın artmasıyla birlikte, reklam verenlerin farklı platformlarda bir kampanya yürütürken markalarını ön plana çıkarmak için ilgili platforma uyum sağlamaları gerekliliği öne çıktı.

- Her 10 kişiden 8 i kendini oyun oynarken mutlu hissediyor

Ankete katılanların yüzde 83'ü mobil oyun oynarken iyi bir ruh hali içinde olduklarını ve yüzde 47'si boş zamanlarını eğlenceli hale getirmek için mobil oyun oynadıklarını belirtmesi ise hedef kitlelerine mutlu ve keyifli anlarında ulaşmak isteyen markalar için mobil oyunları vazgeçilmez kılıyor.

Mobil reklamlar sayesinde marka hatırlanma oranlarının artması ise paha biçilemez. Katılımcıların yüzde 71'i, kullanıcılar tarafından başlatılan reklamlarda karşılaştıkları ürünü veya markayı daha çok hatırladığını belirtirken, yüzde 72'si ise bu tür reklamlara daha sıcak baktıklarını ifade ediyor.

Katılımcıların yüzde 67'si, diğer sosyal platformlara kıyasla, reklamlarla mobil oyunlarda karşılaşmayı tercih ettiğini belirtirken satın alma eğilimlerinde ise mobil oyunlarda karşılaştıkları reklamlar sonrası artış gözlemleniyor.

Katılımcıların yüzde 36'sı, mobil oyunlardaki reklamların kendilerini diğer platformlardaki reklamlara kıyasla daha fazla alışveriş yapmaya yönelttiğini belirtirken, yüzde 66'sı ise bir ürün veya hizmeti doğrudan bir mobil reklam üzerinden satın aldığını kaydediyor.

- Sadece gençler oyun oynamıyor

Sanıldığı gibi yalnızca gençler mobil oyun oynamıyor. Türkiye'deki yetişkinlerin yüzde 79'u mobil oynadığını belirtiyor.

Bu yetişkinlerin yüzde 81,7'si kadın, yüzde 76,5'i erkek. Güncel datalar aynı zamanda Türkiye'deki tüm internet kullanıcılarının yüzde 84'ünün en az bir cihaz ile mobil oyun oynadığını gösteriyor.

Her alanda olduğu gibi mobil oyunların da türleri arasında tercihler değişiyor. Türkiye'deki mobil oyuncuların en sevdiği oyun türü yüzde 49,2 ile Aksiyon-Macera oyunları olurken onu, yüzde 46,2 ile puzzle ve yüzde 45,7 ile yarış oyunları takip ediyor.

Mobil oyuncuların kişisel ilgi alanlarına bakıldığında ise filmler ve müzik yüzde 81,7 ve yüzde 72,8 ile ön plana çıkıyor.

Teknoloji ve yemek & içecek ise yüzde 70,5 ve yüzde 70,1 ile takip ediyor. Özellikle televizyonun artık ikinci ekran olarak adlandırıldığı bu günlerde mobil oyuncuların yüzde 60,6'sı televizyon izlerken mobil oyun oynuyor.

- Uygulama içi alışveriş tercihi artıyor

Araştırmada, özellikle en büyük sosyalleşme aracı haline gelen mobil oyunlarda çıkan reklamların çevrimiçi mağazalara dönüşmeye başladığı görülüyor.

Katılımcıların yüzde 72'si karşılarına çıkan mobil reklamların alışverişlerini pozitif yönde etkilediğini dile getirirken, yüzde 66'sı uygulama içi alışveriş yapmayı tercih ettiğini belirtiyor.

Ankete katılanların yüzde 88'i sevdiklerine, mobil cihazlarında doğrudan bir reklam üzerinden hediye satın alırken, katılımcıların yüzde 36'sı bir reklamı çevrimiçi veya çevrimdışı olarak gördükten sonra birkaç gün içerisinde bir ürünü satın aldığını ifade ediyor.
Anadolu Ajansı
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