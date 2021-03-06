'1000 kütüphane ve 1000 laboratuvar' kurma hedefine ulaşmış olacağız'

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki okulların tamamına bir ay içerisinde fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı kurulmasıyla "1000 meslek lisesine 1000 laboratuvar" hedefi hayata geçirilmiş olacak.

MEB'in okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında somut adımlar atılmaya devam ediliyor.

Belirlenen okulların alt yapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek kapsamında geçen yıl 176 milyon Türk lirası yatırım yapıldı.

Öncelikli amaçlardan birinin de mesleki eğitimde okulların laboratuvar ve atölye alt yapısının güçlendirilmesi olduğu proje kapsamında, geçen yıl 1000 okul arasından öncelikli olarak belirlenenlere 85 milyon Türk lirası yatırım yapılarak okulların atölyeleri güncellendi ve yeni atölyeler kuruldu.

Bu kapsamda 1000 meslek lisesinin tamamında fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı kurulması için ikinci bir çalışmayı başlatan Bakanlık, laboratuvarların kurulması için illere ödenekleri gönderdi.

- "Proje planlandığı gibi devam ediyor"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Özer, bunun okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir proje olduğunu, çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Projenin hedeflerinden birinin de 1000 okula kütüphane kurulması olduğunu hatırlatan Özer şunları kaydetti:

"1000 okula 1000 kütüphane kurulması hedefine mart itibarıyla ulaştık. Bir diğer hedefimiz de bu okulların tamamında fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı kurmaktı. Bu laboratuvarları eksik olan okullarımızın tamamına da fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı kuruyoruz. Gerekli ödeneklerimiz tahsis edildi. Bir ay içerisinde bu eksiklik de tamamlanmış olacak. Böylece 1000 okulumuza '1000 kütüphane ve 1000 laboratuvar' kurma hedefine ulaşmış olacağız."