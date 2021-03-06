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Servis ücretlerinde 'kademeli normalleşme tarifesi' uygulanacak

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk:- "Haftada iki gün okula gidecek öğrenciler için belirlenen aylık ücretin yüzde 60'ını, haftada 4 gün gidecek öğrenciler için de yüzde 90'ını talep edeceğiz. Öğrencileri taşıdığımız süre için ücret alacağız"
 06 Mart 2021 11:10
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Servis ücretlerinde 'kademeli normalleşme tarifesi' uygulanacak

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarından olumsuz etkilenen servisçiler, okullarda yüz yüze eğitime başlanmasıyla velilerden gelecek talebe odaklanırken, Ankara, İstanbul ve İzmir'de servis ücretlerinin "kademeli normalleşme tarifesi"ne göre alınması kararlaştırıldı.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, AA muhabirine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla öğrenci servis ücretlerinde fiyat tarifesinin belirlendiğini söyledi.

Öztürk, servis ücreti olarak 0-1 kilometre için 243 lira, 1-3 kilometrede 266 lira, 3-5 kilometrede 289 lira, 5-7 kilometrede 300 lira, 7-9 kilometrede 317 lira, 9-11 kilometrede 367 lira, 11-13 kilometrede 422 lira, 13-15 kilometrede 444 lira, 15-17 kilometrede 478 lira, 17-19 kilometrede 506 lira, 19-21 kilometrede 539 lira, 21-23 kilometrede 561 lira, 23-25 kilometrede 583 lira alınacağını bildirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle maddi bakımdan zor bir dönem geçiren servisçiler için okulların açılma haberinin can suyu gibi olduğunu belirten Öztürk, "Okulların açılma kararı sonrasında yaptığımız toplantılarda haftada 2 gün okula gidecek öğrenciler için belirlenen aylık ücretin yüzde 60'ını, haftada 4 gün gidecek öğrenciler için de yüzde 90'ını talep edeceğiz. Öğrencileri taşıdığımız süre için ücret alacağız." dedi.

Servis araçlarının günlük olarak dezenfekte edileceğini vurgulayan Öztürk, velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarını servislere emanet edebileceklerini dile getirdi.

- "Okulların kapatılması durumunda ücret istenmeyecek"

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı da başkentte söz konusu ücretlerin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince onaylanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Başkentte 2020-2021 eğitim öğretim yılı için 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 253 lira, 3-6 kilometrelerdeki ücretin 280 lira, 6-10 kilometrelerdeki ücretin 325 lira, 10-15 kilometrelerdeki ücretin 378 lira olduğunu bildiren Elmadağlı, "Çocukları haftanın 2 günü servis araçlarını kullanacak velilerden, belirlenen ücretin yüzde 60'ı, haftanın 4 günü kullanacaklardan yüzde 80'i talep edilecek. Okulların kapatılması durumunda ise ücret istenmeyecek." diye konuştu.

Elmadağlı, öğrencilerin taşıma işleminin bitmesinin ardından servis araçlarının dezenfekte edileceğini dile getirdi.

- "Taşıdığımız gün kadar ücret alacağız"

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ise İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı servis ücretlerinin, Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından belirlendiğini belirterek, "Okulların açılması kararını duyunca büyük heyecan yaşadık. Az da olsa evimize ekmek parası götürebileceğimiz için sevindik." ifadelerini kullandı.

0-3 kilometre servis ücretinin 250 lira, 0-6 kilometrede 306 lira, 0-10 kilometrede 325 lira, 0-15 kilometrede 385 lira, 0-20 kilometrede 462 lira, 0-25 kilometrede 518 lira, 0-30 kilometrede 568 lira, 0-35 kilometrede 593 lira, 0-40 kilometrede 631 lira olduğu bilgisini veren Bostancı, şunları kaydetti:

"Biz İzmirli servisçiler olarak haftanın 2 günü okula giden öğrenci için velilerden belirlenen rakamın yüzde 65'i, haftanın 4 günü okula giden öğrenciler için de rakamın yüzde 80'i kadar ücret talep edeceğiz. Servisçiler olarak öğrencileri taşıdığımız gün kadar ücret talebinde bulunacağız. Okulların yeniden kapanması durumunda herhangi bir ücret alınmayacak."

Servisçiler dışında bazı birimlerin, velilerden öğrencilerin okula götürülüp getirilmesi konusunda tüm ayların parasını peşin talep ettiğini belirten Bostancı, bu durumun, işi sadece servisçilik yapmak olan esnafı zor durumda bıraktığını vurguladı.

Bostancı, velilerden, ücretleri hizmet aldıkları servisçilere ödemeleri konusunda hassas davranmaları ricasında bulunarak, bu hizmet için aracılara para verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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