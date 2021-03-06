'Yunus polisi Afife' çocukluk hayalini gerçekleştirdi
|06 Mart 2021 16:02
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- Edirne'de yunus polisi Afife Özdoğan, motosiklet tutkusunun peşinden giderek başladığı mesleğinde çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli 25 yaşındaki Özdoğan, kentin huzuru ve güvenliği için ekip arkadaşlarıyla motosiklet üzerinde çalışıyor.
Timin tek kadın polisi olarak görev yapan Afife Özdoğan, AA muhabirine, çok sevdiği mesleğini 3 yıldır gururla yaptığını söyledi.
Küçüklüğünden beri motosiklete ayrı bir ilgisi olduğunu belirten Özdoğan, "Polis olmak ayrı bir gurur, yunus polisi olmak bambaşka bir gurur benim için. Motosiklet kullanmak bir ayrıcalık ve mutluluk kaynağı. Motosiklet kullanırken sanki hayat enerjimi sağlamış gibi oluyorum." dedi.
Özdoğan, görevi esnasında kaskını çıkardığında insanların şaşırdığını ve çok güzel tepkiler aldığını ifade etti.
Çocukların kendisini bu şekilde gördüğünde "polis ablaymış" dediğini anlatan Özdoğan, "Çocuklar çok ilgi gösteriyor. Denetimlerde de sık sık bu durumla karşılaşıyoruz. Çocuklar beni gördüklerinde bir erkek bekliyorlar ama kaskı çıkardığımda şaşırıyorlar. Hemen motosiklete binmek istiyorlar, bindiriyoruz, şeker veriyoruz, onların mutlu olmasını sağlıyoruz." diye konuştu.
Özdoğan, motosikletli timde yer alarak çocukluk hayalini de gerçekleştirdiğini dile getirdi.
- Kentin huzur ve güveni için çalışıyor
Tüm polisler gibi motosikletli polis timlerinin de insanların huzuru ve güvenliği için durmadan çalıştığını, ekip arkadaşlarıyla kentin tüm noktalarında görev aldığını aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:
"Koronavirüs tedbirlerini vatandaşlarımıza sık sık hatırlatıyor ve bunu denetliyoruz. Asayiş denetimleri yapıyoruz, şüpheli kişiler üzerinde detaylı inceleme gerçekleştiriyoruz. Şüpheli kadın üst aramalarını yapıyorum. Kadın polise bu durumlarda da ihtiyaç duyuluyor. Bu vesileyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutluyorum."
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