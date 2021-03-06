İstanbul'da 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi
|06 Mart 2021 11:42
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İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisleri - Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 9 Mart Salı günü 22.00 ila 10 Mart Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında belirtilen bölgelere 17 saat süreyle su verilemeyecek.
Su verilmeyecek bölgeler ise şöyle açıklandı:
Büyükçekmece: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri.
Çatalca: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri.
Silivri: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları.
Su kesintilerine ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız
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