1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri: 3 bin 714 kişiden 1759'u uyuşturucudan tutuklandı

İçişleri Sözcüsü Çataklı, şubat ayında uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 23 bin 714 kişiden 1759'unun tutuklandığını açıkladı.
 06 Mart 2021 11:35
+Aa- Yazdır
İçişleri: 3 bin 714 kişiden 1759'u uyuşturucudan tutuklandı

İçişleri Sözcüsü Çataklı, şubat ayında uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında gözaltına alınan 23 bin 714 kişiden 1759'unun tutuklandığını açıkladı.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adana'da bir kişi evinin damında ölü bulundu
06 Mart 2021 12:50		 Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu
06 Mart 2021 12:50
Yalnız yaşayan 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu
06 Mart 2021 12:00		 Bebek arabalarını yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı
06 Mart 2021 10:43
Şanlıurfa'da mağaralara operasyon: 29 gözaltı
06 Mart 2021 10:27		 Bartın'da tır devrildi, şoförün kolu koptu
06 Mart 2021 10:25
Dolandırıcılık operasyonunda 9 SGK çalışanı dahil 28 kişi yakalandı
06 Mart 2021 09:53		 Bursa'da inşaat alanına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
06 Mart 2021 09:49
Kayseri'de 'kırmızı ayakkabılı katil' Şükrü Efe yakalandı!
06 Mart 2021 09:46		 7 kişiyi öldüren katilden korkunç sözler: Aklım hala yapamadıklarımda
06 Mart 2021 09:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - İki kritik emniyet müdürüne FETÖ kumpası13:05 - Sürekli unutmaktan bıkınca HES kodunu sırtına yapıştırdı13:04 - FETÖ'nün mali yapılanmasından gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı12:59 - RTÜK Başkanı: Terörün zemin kazanmasına müsaade etmemiz mümkün değildir12:50 - Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu12:50 - Adana'da bir kişi evinin damında ölü bulundu
12:30 - Aile Bakanlığı 81 ilde 'Mercan Ormanları' oluşturacak12:28 - Gaziosmanpaşa'da 'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı12:15 - Usta oyuncu Altan Karındaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti12:03 - Sağlık-Sen 9 şiddet olayında 13 sağlıkçının saldırıya uğradığını açıkladı12:02 - Aile Bakanı Selçuk, 15 Temmuz gazisi kadınlarla bir araya geldi12:00 - Yalnız yaşayan 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu
11:59 - İki siyasi partinin hukuki varlığı sona erdi11:58 - 3 ilde terör örgütü PKK'ya operasyonda 12 kişiden 5'i tutuklandı11:57 - Mahrem imamdan 'askeri öğrencilerle sabit hatlardan görüşüyorduk' itirafı11:55 - İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı11:53 - Bitişik nizam yapıların yeni olması, deprem riskini azaltmıyor
11:52 - Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan 'bilimsel sendikacılık' vurgusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu
4 fakülteye dekan vekili olarak atanan Rektör Yardımcısı: Hiçbir maddi getirisi yok
Bitlis'teki helikopter faciasında 4 kritik soru!
Teknik Eğitim Fakültesinden öğretmen olarak mezun olanlar tekniker kadrosuna atanabilir mi?
Tepki çeken görüntülerdeki Kaymakam konuştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kıymetini bilin
Faizsiz konut ve arabada yeni dönem! 30 yıl sonra gele yasal düzenleme
İntihal suçunda zamanaşımına dair önemli karar!
Dünya bu sorunu konuşuyor... Okumuyor, çalışmıyor, iş de aramıyor
MEB'den gurbetçi atağı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pelit 1
robot değilim 1
kalif 1
oldboy 3
böbrek taşı 1
ppm 2
öğrenci davranış puanları 1
unutulmayan dizi müzikleri 6
Yörünge 2
Başım gözüm üstüne 5
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam