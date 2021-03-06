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İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı

İki ilimizin bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması olacak
 06 Mart 2021 11:55
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İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı

KASTAMONU

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina önlemleri uygulanacak.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Hacıali köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

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GİRESUN

Giresun'un Espiye ilçede bir mahalle ile bir binada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Kaymakam Taner Tengir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince ilçedeki vaka seyrini aşağı çekmek amaçlı karantina kararı alındığını belirtti.

Ağalık Madeni Mahallesi'ndeki Karadere bölgesi, Keşmerli mevkisi ve Cibril bölgesine girişlerin durdurulduğunu aktaran Tengir, Esentepe Mahallesi Eğitim Sokak'taki bir binanın da karantinaya alındığını kaydetti.

Tengir, her iki mahalledeki noktalarda güvenlik önlemleri alınarak 24 saat esaslı karantina uygulaması başlatıldığını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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