1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahrem imamdan 'askeri öğrencilerle sabit hatlardan görüşüyorduk' itirafı

Van'da FETÖ'nün askeri mahrem imamı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ç.A, örgütün sözde sorumlularının talimatıyla sorumlu olduğu öğrencileri askeri liselere hazırladığını anlattı- Ç.A'nın ifadesinden:- "Öğrenci sorumluları eyalet imamı önderliğinde toplantılara katılarak öğrencilere yönelik faaliyetlerini anlatıyordu"
 06 Mart 2021 11:57
+Aa- Yazdır
Mahrem imamdan 'askeri öğrencilerle sabit hatlardan görüşüyorduk' itirafı

- Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "askeri mahrem imam" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ç.A, askeri okul öğrencileriyle deşifre olmamak için tedbir amacıyla büfelerdeki sabit hatlardan görüştüklerini itiraf etti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda terör örgütünün "askeri mahrem yapılanması"nda sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan "Kaan" kod adlı Ç.A, etkin pişmanlık kapsamında örgüte dair itiraflarda bulundu.

Başsavcılıkça, şüphelinin kullandığı farklı bir kişi üzerine kayıtlı hat üzerinden çok sayıda kişiyle irtibatlı olduğu, örgütün şifreli haberleşme programlarını kullandığı belirlendi.

Örgüte 2004 yılında Van'daki Ana FEM isimli dershaneye gittiği süreçte katıldığını anlatan Ç,A, o dönemde kendileriyle ilgilenen üniversite öğrencilerinin yönlendirmesiyle Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılan örgüte ait liseyi burslu olarak kazandığını belirtti.

- "Öğrencileri askeri liselere hazırlamamı istediler"

2011'de İstanbul'da bir üniversitenin İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandığını aktaran şüpheli, ifadesinde şu itiraflarda bulundu:

"Kayıt için İstanbul'a gittiğimde örgüte ait evde kaldım. Aynı evde kaldığım kişi, öğrenci evlerinden sorumluydu. Eve gelen öğrencilere Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyordu. Bu evden ayrılarak aynı bölgedeki başka bir eve geçtim. Ev değiştirmeler kendi irademle değil, abilerimin yönlendirmesiyle oluyordu. Daha sonra lise öğrencileriyle ilgilenmeye başladım. Öğrencilere Fetullah Gülen'in kitabını okuyor, derslerine yardımcı oluyordum. Bu görevi bana 'büyük bölge talebe mesulü' (BBTM) olarak görev yapan Erkan kod isimli kişi verdi. Benden öğrencileri askeri liselere hazırlamamı istedi. Bölge lise mesulü olmam nedeniyle, öğrencilere verdiğim eğitimleri haftalık çetele olarak büyük bölge lise mesulüne bildiriyordum."

- "Öğrencilerle irtibatı sabit hatlar üzerinden kuruyordum"

Bu süreçte Talha kod isimli örgüt mensubunun askeri lisedeki öğrencileri takip etmesini istediğini belirten Ç.A, bu görevi hem onların evinde kalamayacağı hem de burslarının kesileceği korkusuyla kabul ettiğini ifade etti.

Maddi imkansızlıklar yaşadığını ileri süren Ç.A, "Örgüt mensubu benden askeri lise öğrencilerinin ibadetlerini yapamadıklarını, bu konuda onlara yardımcı olmamı istedi. Öğrencilerle irtibatları kurdum. Öğrencilerle örgüt evinde buluşuyorduk. İrtibatı da tedbir amacıyla büfelerde bulunan sabit hatlar üzerinden kuruyordum. Buluşmalarda da tedbir amacıyla telefonumu yanımda götürmüyordum. Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyor, sohbet ediyorduk." şeklinde itiraflarda bulundu.

- "17-25 Aralık'tan sonra da bağımı koparmadım"

Ç.A, 17-25 Aralık sürecinden sonra da örgüt ile bağını koparmadığını, örgütün şifreli haberleşme programlarını kullandığını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Bu süreçte esnaflardan sorumlu olan Burhan isimli sorumlu Bank Asya'ya destek olmamızı ve para yatırmamızı istedi. Bana para yatırmazsam burslarımın kesileceğini söyledi. O zaman hesap açtırarak 9 bin lira yatırdım. Öğrenci sorumluları eyalet imamı önderliğinde toplantılara katılarak öğrencilere yönelik faaliyetlerini anlatıyordu. Ben de bu toplantılara katıldım."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İki kritik emniyet müdürüne FETÖ kumpası
06 Mart 2021 13:10		 FETÖ'nün mali yapılanmasından gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı
06 Mart 2021 13:04
3 ilde terör örgütü PKK'ya operasyonda 12 kişiden 5'i tutuklandı
06 Mart 2021 11:58		 PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
05 Mart 2021 23:00
15 Temmuz'da Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınması davasında karar çıktı
05 Mart 2021 22:07		 Diyarbakır'daki terör operasyonunda 7 tutuklama
05 Mart 2021 21:10
Kars'taki FETÖ operasyonunda iki kişi tutuklandı
05 Mart 2021 20:11		 Eskişehir'de eski HDP'li yöneticilerin bulunduğu 4 şüpheliye adli kontrol
05 Mart 2021 15:10
Hakkari'de terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
05 Mart 2021 14:52		 FETÖ üyeliğinden yargılanan ünlü işadamı ev hapsiyle tahliye oldu
05 Mart 2021 14:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - İki kritik emniyet müdürüne FETÖ kumpası13:05 - Sürekli unutmaktan bıkınca HES kodunu sırtına yapıştırdı13:04 - FETÖ'nün mali yapılanmasından gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı12:59 - RTÜK Başkanı: Terörün zemin kazanmasına müsaade etmemiz mümkün değildir12:50 - Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu12:50 - Adana'da bir kişi evinin damında ölü bulundu
12:30 - Aile Bakanlığı 81 ilde 'Mercan Ormanları' oluşturacak12:28 - Gaziosmanpaşa'da 'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı12:15 - Usta oyuncu Altan Karındaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti12:03 - Sağlık-Sen 9 şiddet olayında 13 sağlıkçının saldırıya uğradığını açıkladı12:02 - Aile Bakanı Selçuk, 15 Temmuz gazisi kadınlarla bir araya geldi12:00 - Yalnız yaşayan 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu
11:59 - İki siyasi partinin hukuki varlığı sona erdi11:58 - 3 ilde terör örgütü PKK'ya operasyonda 12 kişiden 5'i tutuklandı11:57 - Mahrem imamdan 'askeri öğrencilerle sabit hatlardan görüşüyorduk' itirafı11:55 - İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı11:53 - Bitişik nizam yapıların yeni olması, deprem riskini azaltmıyor
11:52 - Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan 'bilimsel sendikacılık' vurgusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu
4 fakülteye dekan vekili olarak atanan Rektör Yardımcısı: Hiçbir maddi getirisi yok
Bitlis'teki helikopter faciasında 4 kritik soru!
Teknik Eğitim Fakültesinden öğretmen olarak mezun olanlar tekniker kadrosuna atanabilir mi?
Tepki çeken görüntülerdeki Kaymakam konuştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kıymetini bilin
Faizsiz konut ve arabada yeni dönem! 30 yıl sonra gele yasal düzenleme
İntihal suçunda zamanaşımına dair önemli karar!
Dünya bu sorunu konuşuyor... Okumuyor, çalışmıyor, iş de aramıyor
MEB'den gurbetçi atağı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yörünge 2
kavi 1
şu an çalan şarkı 1
alaca 1
oğlunu kurban eden adam 1
Scooby Doo Ayı Yogi ve Kötüler yarışması 1
Eter 2
susmak 3
kazanç 2
evlenme yaşı 3
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam