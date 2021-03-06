Yalnız yaşayan 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu
|06 Mart 2021 12:00
|+Aa- Yazdır
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Hanım Pınalı, evinde boğularak öldürüldü, olayla ilgili bir kişi yakalandı.
Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan Pınalı'nın komşuları, kadının kapısının açık olduğunu fark edip içeriye girdi. Pınalı'nın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pınalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, evdeki eşyaların dağınık olduğunu tespit etti.
Yapılan detaylı incelemede Pınalı'nın boğularak öldürüldüğü ve bazı ziynet eşyalarının çalındığı tespit edildi.
Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının A.Ç olduğunu belirledi.
Nazilli ilçesinde bir otelde konakladığı tespit edilen şüpheli operasyonla yakalandı.
A.Ç'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şapka takan şüphelinin olaydan kısa bir süre sonra aceleyle cep telefonu tamircisine girdiği, sürekli çevresini kontrol ettiği, yeni bir SIM kart alıp telefonunu tamir ettirdikten sonra ayrıldığı görülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adana'da bir kişi evinin damında ölü bulundu
06 Mart 2021 12:50
|Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu
06 Mart 2021 12:50
|İçişleri: 3 bin 714 kişiden 1759'u uyuşturucudan tutuklandı
06 Mart 2021 11:35
|Bebek arabalarını yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı
06 Mart 2021 10:43
|Şanlıurfa'da mağaralara operasyon: 29 gözaltı
06 Mart 2021 10:27
|Bartın'da tır devrildi, şoförün kolu koptu
06 Mart 2021 10:25
|Dolandırıcılık operasyonunda 9 SGK çalışanı dahil 28 kişi yakalandı
06 Mart 2021 09:53
|Bursa'da inşaat alanına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
06 Mart 2021 09:49
|Kayseri'de 'kırmızı ayakkabılı katil' Şükrü Efe yakalandı!
06 Mart 2021 09:46
|7 kişiyi öldüren katilden korkunç sözler: Aklım hala yapamadıklarımda
06 Mart 2021 09:40