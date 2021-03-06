Aile Bakanı Selçuk, 15 Temmuz gazisi kadınlarla bir araya geldi
"Söz konusu vatan olunca, geçmişten günümüze kadınlarımız her daim en ön saflarda yer aldılar"
|06 Mart 2021 12:02
|+Aa- Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu vatan olduğu zaman kadınların her zaman ön safta yer aldıklarını vurguladı.
Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gazisi kadınları Bakanlıkta misafir ettiğini belirtti.
Toplantıya ilişkin fotoğraflar paylaşan Bakan Selçuk, "Söz konusu vatan olunca, geçmişten günümüze kadınlarımız her daim en ön saflarda yer aldılar. 15 Temmuz gazisi kadınlarımızı Bakanlığımızda misafir ettik. Vatana canını siper eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İki siyasi partinin hukuki varlığı sona erdi
06 Mart 2021 11:59
|Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kıymetini bilin
06 Mart 2021 11:20
|Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük tehdit dijital faşizmdir
06 Mart 2021 11:03
|Kabin memuru, hatalı basım banknotu kanser hastası çocukları için satıyor
06 Mart 2021 09:22
|Twitter'da iYi Parti ve MHP gerilimi
06 Mart 2021 09:15
|İYİ Parti, fezlekeleri üç başlıkta inceleyecek
06 Mart 2021 08:30
|İngiltere'de yaşayan Türklere 'nüfus sayımına katılın' çağrısı
06 Mart 2021 08:10
|Türkçe kurslarına talep patlaması
06 Mart 2021 08:10
|6 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
06 Mart 2021 00:04
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
05 Mart 2021 23:34