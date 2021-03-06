1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık-Sen 9 şiddet olayında 13 sağlıkçının saldırıya uğradığını açıkladı

Sağlık-Sen, şubat ayında sağlık çalışanlarına yönelik kamuoyuna yansıyan 9 şiddet olayında 13 sağlıkçının saldırıya uğradığını açıkladı.
 06 Mart 2021 12:03
+Aa- Yazdır
Sağlık-Sen 9 şiddet olayında 13 sağlıkçının saldırıya uğradığını açıkladı

Sendika tarafından kamuoyuna yansıyan olaylar baz alınarak hazırlanan "Şubat Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu"nda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ocak ayına göre azaldığı belirtildi.

Ocakta, 45 saldırganın karıştığı 13 şiddet olayında 19 sağlık çalışanının mağdur olduğu hatırlatılarak şubatta ise 36 saldırganın yer aldığı 9 şiddet olayında 13 sağlıkçının saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

Şiddet olaylarına gösterilen toplumsal tepkinin birkaç günle sınırlı olmasının eleştirildiği raporda şu ifadelere yer verildi:

"Adli ve idari mekanizmaların tavrını ise söylemeye bile gerek yok. En çok ses getiren olaylarda bile saldırganların ellerini kollarını sallayarak ortalıkta gezmeleri fazla zaman almamaktadır. Sonunda olan, sağlık çalışanlarına olmaktadır. Vicdanların kabul etmediği şiddet olayları nedeniyle sağlık çalışanları ölmekte, yaralanmakta, korkmakta, travma geçirmekte, duyarsızlaşmaktadır. Tüm bunların doğal sonucu olarak hem şiddete uğrayanlar hem de tanık olan çalışanlar meslekten de soğumaktadır."

- "Bakanlığa ve ilgili kurumlara düşen, hukuken gereğini yapmaktır"

Raporda, kurum amirleri kaynaklı şiddetin kabul edilemez olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki zaman zaman bu tür şiddet olaylarıyla karşılaşılmaktadır ve bunların büyük çoğunluğu mobbing şeklinde cereyan etmektedir. Oysa amirlerin görevi, çalışanlarının hak ve hukukunu gözeterek iş barışını ve huzurunu en üst düzeye çıkarmaktır.

Şubat ayında, Bursa'da bir doktorun, arkasında mektup bırakarak kendi yaşamına son vermesi sonrasında sosyal medyada peş peşe sıralanan paylaşımlar, amir ve kıdemli çalışan kaynaklı mobbing olaylarının istisna olmadığı düşüncesinin toplum nezdinde yer etmesine yol açmıştır. Bakanlığa ve ilgili kurumlara düşen, bu tür iddiaları tüm yönleriyle soruşturarak çıplak gerçekliği ortaya koymak ve hukuken gereğini yapmaktır. Aksi durumda zarar gören sağlık mesleği ve sağlık çalışanları olacaktır."

- Şubatta yaşanan şiddet olaylarından 8'i fiili ve sözlü gerçekleşti

Şubatta meydana gelen 9 şiddet olayının, 8'inin hem fiili hem sözlü, 1'inin ise yalnızca sözlü olduğunun belirtildiği raporda şu bilgiler paylaşıldı:

"2 olaya bizzat hastalar, 5 olaya hasta ve hasta yakınları, 2 olaya ise magandalar sebep olmuştur. Yaşanan olaylarda 7 saldırgan gözaltına alınıp serbest bırakılırken 19'u hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Bunun yanında 1 saldırgan hakkında dava açılırken 1'i hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. 8 saldırgan ise çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanmıştır.

En ilginç tutuklama kararı ise Rize'de yaşanmıştır. Tarım aleti orak ile hastaneye giren bir hasta, bir doktoru kolundan yaralamıştır. Mahkeme saldırgana önce ev hapsi vermiş, daha sonra savcılığın itirazı üzerine tutuklamıştır. 9 olayın 8'i hastane ortamında yaşanırken 1 olay ise aile sağlığı merkezinde yaşanmıştır. Yaşanan olaylarda 4 doktor, 6 hemşire, 1 tıbbi sekreter, 2 de diğer sağlık çalışanı mağdur olmuştur."

Raporda, İstanbul'da bir mahkemenin şubatta aldığı bir karara dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"2014 yılında annelerinin vefatından sorumlu tuttukları sağlık çalışanlarına taş ve sopalarla saldırarak yaralayan hasta yakınlarının ikisine 8 yıl, birine 9,5 yıl, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan diğer sanığa da 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Tüm bunların yanı sıra şubat ayında dikkat çekici bir başka gelişme Çorum'da yaşandı. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hemşire Neşe Aygün, 2018 yılında kendisine tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırılmasını istediği şahsı hastalara 200 pijama bağışlaması şartıyla affetme erdemini gösterdi."

- "Sağlık çalışanlarına saygı, sevgi lafta kalmamalı"

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Sağlık-Sen Genel Başkan Semih Durmuş, "Sağlık çalışanlarımızın fedakarlığını herkes konuşuyor ama bir şiddet olayı yaşandığında herkes sessizliğe gömülüyor. Bu kabul edilebilir bir davranış türü olamaz. Sağlık kutsal bir meslektir. Bu mesleği özveriyle icra eden sağlık çalışanları da saygının en yükseğini hak ediyorlar. Sağlık çalışanlarına saygı, sevgi lafta kalmamalıdır. Bir sağlık çalışanına yönelik şiddetin, tüm topluma yönelik olduğu gerçeği asla göz ardı edilmemelidir. Temel davranış tarzı bu olmalıdır. Ancak bu şekilde sağlıkta şiddeti önleyebiliriz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan 'bilimsel sendikacılık' vurgusu
06 Mart 2021 11:52		 Feyzioğlu: Eylem Planı sorunlara somut çözümler getirdi
06 Mart 2021 10:45
Öz Sağlık-İş'ten iki güvenlik görevlisinin silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin açıklama
05 Mart 2021 13:20		 Hak-İş'den yeni anayasaya destek açıklaması
03 Mart 2021 20:01
Din görevlileri ve hayırseverler, 'İyilik Konutları Projesi'ne 366 bin liralık destek verdi
03 Mart 2021 10:42		 Metin Feyzioğlu: İnsan Hakları Eylem Planı ciddi bir yol haritası
02 Mart 2021 18:53
Eczacılardan İstanbul için cumartesi kararı
02 Mart 2021 16:15		 Sıfır araç yeni rekor kırdı, ikinci el pazarı da umutlandı
02 Mart 2021 12:37
Açlık sınırı 2 bin 719, yoksulluk sınırı ise 8 bin 856 lira
26 Şubat 2021 11:46		 TESK'ten bankalara 'Esnafın kredi borcu 2022'ye ertelensin' çağrısı
26 Şubat 2021 11:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - İki kritik emniyet müdürüne FETÖ kumpası13:05 - Sürekli unutmaktan bıkınca HES kodunu sırtına yapıştırdı13:04 - FETÖ'nün mali yapılanmasından gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı12:59 - RTÜK Başkanı: Terörün zemin kazanmasına müsaade etmemiz mümkün değildir12:50 - Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu12:50 - Adana'da bir kişi evinin damında ölü bulundu
12:30 - Aile Bakanlığı 81 ilde 'Mercan Ormanları' oluşturacak12:28 - Gaziosmanpaşa'da 'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı12:15 - Usta oyuncu Altan Karındaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti12:03 - Sağlık-Sen 9 şiddet olayında 13 sağlıkçının saldırıya uğradığını açıkladı12:02 - Aile Bakanı Selçuk, 15 Temmuz gazisi kadınlarla bir araya geldi12:00 - Yalnız yaşayan 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu
11:59 - İki siyasi partinin hukuki varlığı sona erdi11:58 - 3 ilde terör örgütü PKK'ya operasyonda 12 kişiden 5'i tutuklandı11:57 - Mahrem imamdan 'askeri öğrencilerle sabit hatlardan görüşüyorduk' itirafı11:55 - İki ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı11:53 - Bitişik nizam yapıların yeni olması, deprem riskini azaltmıyor
11:52 - Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan 'bilimsel sendikacılık' vurgusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu
4 fakülteye dekan vekili olarak atanan Rektör Yardımcısı: Hiçbir maddi getirisi yok
Bitlis'teki helikopter faciasında 4 kritik soru!
Teknik Eğitim Fakültesinden öğretmen olarak mezun olanlar tekniker kadrosuna atanabilir mi?
Tepki çeken görüntülerdeki Kaymakam konuştu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kıymetini bilin
Faizsiz konut ve arabada yeni dönem! 30 yıl sonra gele yasal düzenleme
İntihal suçunda zamanaşımına dair önemli karar!
Dünya bu sorunu konuşuyor... Okumuyor, çalışmıyor, iş de aramıyor
MEB'den gurbetçi atağı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Özür dilemek 2
karamel 1
arka sokaklar 1
Eter 2
tozun gizli hayatı 1
oduncu gömleği 2
apartman yöneticisi 1
mümeyyiz 1
babayiğit 2
Liyakat 2
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam