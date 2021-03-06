Aile Bakanlığı 81 ilde 'Mercan Ormanları' oluşturacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında başlattıkları Mercan Seferberliği çerçevesinde 81 ilde Mercan Ormanlarında fidanları toprakla buluşturacaklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Mercan Seferberliği ile kadına yönelik şiddetle mücadelenin yanında kadınların kendi hikayelerini yazabilmeleri için fırsatlar sunmayı, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde hareket edildiğini aktaran Selçuk, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mercan Ormanları oluşturacağız. 6-7-8 Mart tarihlerinde başlamak üzere 81 ilde oluşturulacak Mercan Ormanları alanlarında fidan dikimi etkinliği düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Bakanlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerine konuyla ilgili genelge gönderdi. Genelgede Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemek ve kadının insan haklarını geliştirmek amacıyla faaliyet ve projeler yürütmek, bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek, sağlık, eğitim, kültür ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Orman İşletme İl Müdürlükleriyle iş birliğinde, fidan dikimi şartlarının uygun olduğu illerde 6-7-8 Mart'ta, uygun olmayan illerde ise ilerleyen günlerde etkinlik gerçekleştirilmesi istendi.