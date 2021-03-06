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Gaziosmanpaşa'da 'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı

Gaziosmanpaşa'da, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.
 06 Mart 2021 12:28
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Gaziosmanpaşa'da 'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Türkiye'den tepki geldi.

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak ilçedeki tüm LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

Sosyal medyada beğeni toplayan görsele, Türkiye genelindeki belediyelerden de destek geldi.

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.
Anadolu Ajansı
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