Gaziosmanpaşa'da 'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı
Gaziosmanpaşa'da, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.
|06 Mart 2021 12:28
|+Aa- Yazdır
Gaziosmanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Türkiye'den tepki geldi.
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak ilçedeki tüm LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.
Sosyal medyada beğeni toplayan görsele, Türkiye genelindeki belediyelerden de destek geldi.
FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sinovac aşısının Faz-3 sonuçları açıklandı
03 Mart 2021 11:59
|CHP'deki yeni kaset skandalında bir polis gözaltına alındı
02 Mart 2021 15:01
|Emniyet Müdürü'nden şehit çocuğuna doğum günü sürprizi
27 Şubat 2021 19:54
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'deki bir balıkçıdan alışveriş yaptı
27 Şubat 2021 14:14
|Adana'da 12 yaşındaki çocuğun polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi
26 Şubat 2021 10:26
|İş yerinde ölü bulunan veteriner hekimin testi pozitif çıktı
25 Şubat 2021 18:09
|Erdoğan, M. Emin Saraç'ın cenaze törenine katılacak
20 Şubat 2021 21:51
|15 ildeki mağaraların sırrı bu proje ile çözülecek
20 Şubat 2021 11:05
|Lise öğrencileri öğretmenlerine sevgilerini çevrim içi sürprizle gösterdi
19 Şubat 2021 12:38
|Çanakkale Boğazı 23 saat sonra gemi trafiğine açıldı
14 Şubat 2021 22:00