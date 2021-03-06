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Sürekli unutmaktan bıkınca HES kodunu sırtına yapıştırdı

Yaşadıkları sorunlara kendilerine has çözümleri ile bilinen Karadeniz insanı yine bir ilke imza attı. Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen HES kodunun her gittiği yerde kendisine sorulması üzerine bu duruma kalıcı bir çözüm arayan Muhammed Memiş, çareyi montunun arkasına HES kodunu yazmakta buldu.
 06 Mart 2021 13:05
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Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen HES kodunu sürekli unutmaktan şikayetçi olan Trabzonlu Muhammed Memiş, çözümü kodunu montunun arkasına yazmakta buldu. Memiş'in montunun arka kısmında HES kodu yazılı kağıtla dolaştığını görenler o anı önce tebessüm ederek sonra cep telefonları ile görüntüleyerek kayda alırken, Memiş bu durumdan hiç de rahatsız olmadığını belirtti.

''Herkese örnek olsun"

Her gittiği yerde HES kodunun sorulduğunu ancak bunu aklında tutmasının mümkün olmadığını ifade eden Memiş, "Birkaç gündür hastanelere gidip geliyorum. Her gittiğim yerde benden HES kodu isteniyor. Özellikle büyük alışveriş merkezlerine gittiğimde aynı durumla karşılaşıyorum. HES kodunu aklımda tutamıyorum, telefonu da iki de bir çıkartıp bakacağıma böyle bir fikir aklıma geldi. Kağıdın yarısına HES kodunu yazarak sırtıma yapıştırdım. Bu uygulamam millete de örnek olsun diye düşündüm. Çoğu vatandaş bazı yerlere girmek için kendisinden istenen HES kodunu bilmediğinden geri dönüyor zor durumda kalıyor" dedi.

"Zamandan kazanmak için böyle bir yol buldum"

"Sırtımdaki HES kodunu görenler bu durumu sıcak karşıladı bakıp fotoğraf çekiyorlar" diyen Memiş "Sokakta sabahtan akşama kadar sırtımda yazılı HES koduyla geziyorum. Sakıncası olduğunu düşünmüyorum, sonuçta HES kodu olmadan bir yere giremiyorsun" şeklinde konuştu.

Gittiği alışveriş merkezlerinde hemen sırtını dönerek HES kodunu görevliye okuttuğunu belirten Memiş, "Benim gibi bu uygulamayı yapan başka biri olduğunu düşünmüyorum. Birkaç yere girdim, çıktım aklımda HES kodunu tutamıyorum. Telefondan arayıp bulana kadar da zaman geçiyor. Dolayısıyla sırada olan diğer insanları bekletiyorsun. Hem sırada olan vatandaşları bekletmemek hem de zamandan kazanmak için böyle bir yol düşündüm. En son büyük bir alışveriş merkezine gittim bana; HES kodunuz var mı? 'dediler. Ben de var dedim. 'Bakabilir miyiz?' deyince; ben de sırtımı dönerek 'bakın' dedim. Onlar da 'Ne güzel, tamam geçebilirsin' dediler. Hem, zamandan kazandım hem de sosyal mesafeyi korumuş olduk" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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