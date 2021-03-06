Millet İttifakı'nda çanta krizi

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın geçtiğimiz Ocak ayında "İyi Parti'nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesindedir" sözleri tartışmalara neden olmuştu. Önceki gün partisinden istifa eden İyi Parti Eski Milletvekili Ümit Özdağ'ın Çanakkale Belediyesi'ni isim vererek, "Bu partinin kurulmasında belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar vardır" sözleri büyük yankı uyandırdı. İyi Parti Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Burak Kunt meclis toplantısında Gökhan'ı hedef alarak, "Ben çanta falan almadım. Başkan birilerine çanta verdi mi bilmiyorum" dedi. Kunt'un bu sözleri mecliste tartışmalara neden oldu.

MECLİS KARIŞTI

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddiasından sonra tartışmalara neden olan Özdağ, önceki gün partisinden istifa ederek Genel Başkan Meral Akşener ve Koray Aydın'la ilgili zehir zemberek açıklamalar yaptı. Özdağ'ın iddiaları üzerine bir açıklama yapan Ak Parti Grup Başkan Vekili Esra Yüksek: "Ümit Özdağ'ın istifa ederken Çanakkale Belediyesi ve Belediye Başkanıyla ilgili bir takım iddiaları var sakın bana dinlemedik demeyin. Belediye'de neler oluyor. Belediyede bir çanta meselesi var. Çanakkale Belediyesi her zaman olduğu gibi yine dramatik bir şekilde itibari zedelenerek gündeme geliyor. Bunları tek tek açıklamanız gerek. İddialar vahim ve çok çirkin" dedi.

KUNT: "BEN ÇANTA ALMADIM"

Daha önce polemik yaşadığı Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a dönen İyi Parti Meclis Üyesi Burak Kunt ise, "Ben çanta falan almadım. Birileri burada çanta vermiş. Bu çanta kimlere gitti. Partinin kuruluşundan bu zamana kadar tüm faaliyetlere katıldım. Böyle bir çanta görmedim. Başkan birilerine bu çantayı vermişse açıklasın. Vermemişse de bu iddiaları ortaya atan Özdağ'la ilgili hukuki süreci bir an önce başlatsın" diye konuştu.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN