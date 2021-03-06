Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Rize'de beton mikserinin devrildiği kazada bir kişi öldü bir kişi yaralandı
Rize'de beton mikserinin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
|06 Mart 2021 13:20
|+Aa- Yazdır
Kerem Yılmaz idaresindeki 06 DR 0866 plakalı beton mikseri, Zincirliköprü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yol kenarında park halindeki tıra çarptı.
Sürücü Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybetti, ismi henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralı tedavi altına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Psikolog Dr. Orhan Taruk'u silahla yaralayan şahıs yakalandı
06 Mart 2021 15:54
|İki otomobilin çarpıştı: Astsubay yaşamını yitirdi
06 Mart 2021 15:00
|Siirt'te annesi emzirirken nefessiz kaldığı belirlenen bebek öldü
06 Mart 2021 14:55
|Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
06 Mart 2021 14:50
|Eskişehir'de 3 kişilik ailenin öldürüldüğü ev boşaltıldı
06 Mart 2021 14:41
|Adana'da bir kişi evinin damında ölü bulundu
06 Mart 2021 12:50
|Yalnız yaşayan 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu
06 Mart 2021 12:00
|İçişleri: 3 bin 714 kişiden 1759'u uyuşturucudan tutuklandı
06 Mart 2021 11:35
|Bebek arabalarını yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı
06 Mart 2021 10:43
|Şanlıurfa'da mağaralara operasyon: 29 gözaltı
06 Mart 2021 10:27