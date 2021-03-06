Edirne'de 8 köpek yavrusu ölüsü bulundu
|06 Mart 2021 13:40
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Edirne'de bazı kişilerce öldürüldüğü sanılan 8 köpek yavrusu bulundu.
Bosnaköy yakınlarındaki Nato Köprüsü mevkisinde ölmüş 8 köpek yavrusunu görenler, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.
Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP), jandarma ve Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı yetkilileri inceleme yaptı.
Yetkililer köpekleri incelemek üzere barınağa götürdü.
Bölgeye gelen hayvanseverler gözyaşlarını tutamadı ve olaya tepki gösterdi.
Edirne Doğa ve Çevre Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğinin saha sorumlusu Mürvet Taşvur, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlara şiddetin devam ettiğini söyledi.
Duyarlı vatandaşların ihbarıyla olay yerine geldiklerini anlatan Taşvur, "Canilik, ne denilebilir ki, bu kaçıncı olay. Alkol alan kişiler burada ateş yakmışlar, ateşe hayvanları atmışlar. Bu nasıl bir vahşet, nasıl bir insanlık. İnsanlarda Allah korkusu olmalı." dedi.
Taşvur, ilgili yerlere şikayette bulunduklarını sözlerine ekledi.
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