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Ölüye yazılan trafik cezası mahkemeden döndü

Antalya'da bir vatandaş, babasının cenazesine giderken hız aşımı nedeniyle ceza yedi. İtiraz üzerine ceza yargıya taşındı. Mahkeme, aracın kayıtlı olduğu ölen kişiye ceza kesilemeyeceğine hükmetti
 06 Mart 2021 14:01
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Ölüye yazılan trafik cezası mahkemeden döndü

Antalya'da babasının ölüm haberini alan Serkan Mersin, 135 kilometre hızla radara yakalandı. Mersin, cezayı ödedi ancak Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti. Hakimlik, 'Araç sahibinin ölü olduğu tespit edilmiştir. Ölü kişiye ceza düzenlenemeyeceği anlaşılmıştır diyerek idari para cezasını iptal etti.

Muratpaşa ilçesinde oturan Serkan Mersin, geçen yıl 26 Şubat sabahı Afyonkarahisar'da yoğun bakımda tedavi gören babasının ölüm haberini aldı. Babasının adına kayıtlı otomobil ile yola çıkan Serkan Mersin, saat 08.20 sıralarında Keçiborlu- Sandıklı karayolu 36'ncı kilometresinde yapılan uygulamada radara girdi. 135 kilometre hızla gittiği tespit edilen otomobile Karayolları Trafik Kanunu'nun 512-a maddesi gereği 288 TL idari para cezası kesildi.

Serkan Mersin, babasının cenazesine giderken kesilen idari para cezasının iptali için Dinar Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Dosyayı inceleyen hakimlik, "Olay günü Ali Mersin adına kayıtlı olan otomobili, yasal muris (Miras bırakılan) olan oğlu Serkan Mersin'in kullandığını belirterek, "Belirtilen plakalı araca, 26 Şubat saat 08.20 sıralarında 135 hız ile seyrettiği gerekçesi ile para cezası yazılmıştır. Araç sahibi Ali Mersin ise aynı gün saat 05.25'te vefat etmiştir. Ali Mersin oğlu olan Serkan Mersin, bu cezaya yasal muris olmasından dolayı itiraz etmiştir. Ali Mersin'in vefat ettiği saat dikkate alındığında araç sahibinin ölü olduğu tespit edilmiştir. Ölü kişiye ceza düzenlenemeyeceği anlaşıldığından idari para cezasının iptaline karar verilmiştir" dedi.

Babasından aldığı kötü haberle yola çıktığını belirten Serkan Mersin, "Dinar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği aracıma radar cezası yazdı. Cezayı ödedim. Sonrasında da itiraz ettim" dedi.

Avukat Emre Uzun ise müvekkilinin hız aşımından dolayı trafik cezası aldığını ifade ederek, "Yazılan trafik cezası hukuka aykırı olduğu için Dinar Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulunduk. Araç sahibi vefat ettiğinden dolayı muris olan kişi hız sınırını vefattan sonra gerçekleştirdiği için ceza yazılamayacağına vurgu yapılarak idari para cezası iptal edildi. Neticede ceza araca kesilmiş ve araç sahibi de öldüğü için ölüye ceza kesilemeyeceği vurgulanmıştır. Daha önce bu türlü durumlarda böyle bir kararla karşılaşmadım. Bu kararın emsal olacağını düşünüyoruz" diye konuştu
DHA
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