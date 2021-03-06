New York'ta FETÖ'nün karanlık yüzünü gösteren dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı
|06 Mart 2021 14:08
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Times Meydanı, Penn Tren istasyonu ve Port Authority otobüs terminali gibi New York'un işlek alanlarında dolaşan kamyonetle FETÖ'nün karanlık yüzü Amerikalılara gösterildi.
Kentte 3 gün dolaşacağı öğrenilen kamyonetteki dijital ekranda, "Radikal, Yahudi düşmanı kült lideri Gülen Pennsylvania'da yaşıyor. Gülen'i durdurun." ifadesinin yer aldığı görüldü.
Kamyonetin bugün de Pensilvanya'daki FETÖ örgütü elebaşının yaşadığı çiftliğin bulunduğu yerleşkede tur atacağı öğrenildi.
FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk Amerikan toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.
Türk toplumu üyeleri, söz konusu ilanı yayımlayan Outfront Media reklam şirketini telefon ve e-posta ile arayarak protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.
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