1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

New York'ta FETÖ'nün karanlık yüzünü gösteren dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı

ABD'nin New York kentinde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) karanlık yüzünü ve dünya için oluşturduğu tehdidi anlatan dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı.
 06 Mart 2021 14:08
+Aa- Yazdır
New York'ta FETÖ'nün karanlık yüzünü gösteren dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı

Times Meydanı, Penn Tren istasyonu ve Port Authority otobüs terminali gibi New York'un işlek alanlarında dolaşan kamyonetle FETÖ'nün karanlık yüzü Amerikalılara gösterildi.

Kentte 3 gün dolaşacağı öğrenilen kamyonetteki dijital ekranda, "Radikal, Yahudi düşmanı kült lideri Gülen Pennsylvania'da yaşıyor. Gülen'i durdurun." ifadesinin yer aldığı görüldü.

Kamyonetin bugün de Pensilvanya'daki FETÖ örgütü elebaşının yaşadığı çiftliğin bulunduğu yerleşkede tur atacağı öğrenildi.

FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk Amerikan toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.

Türk toplumu üyeleri, söz konusu ilanı yayımlayan Outfront Media reklam şirketini telefon ve e-posta ile arayarak protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Avrupa'yı Türkiye koruyor
06 Mart 2021 06:50		 ABD: Erdoğan ile Biden arasında görüşme olacak
05 Mart 2021 22:03
Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: 1 ölü, 18 yaralı
05 Mart 2021 21:52		 Ucube FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı
04 Mart 2021 23:45
Yeni Zelanda'da 8.1 büyüklüğünde deprem
04 Mart 2021 23:26		 İtalya, Avustralya'ya AstraZeneca aşısının ihracatını engelledi
04 Mart 2021 23:20
DSÖ: Kadınlar, Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda
04 Mart 2021 22:38		 Dr. Mehmet Öz havalimanında hayat kurtardı
04 Mart 2021 08:46
Dünyada en fazla milyardere sahip ülke belli oldu
03 Mart 2021 23:05		 Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem
03 Mart 2021 13:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:54 - Psikolog Dr. Orhan Taruk'u silahla yaralayan şahıs yakalandı15:42 - Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi15:40 - Diyanet İşleri Başkanı, koronavirüse yakalandı15:39 - İstanbul'un iki ilçesi için deprem uyarısı: Hareket ediyor15:36 - Prof. Dr. Çelebi'den 'yerli aşı' açıklaması15:33 - Şehidin minik oğlu, diğer şehidin eşinin kucağında uyudu
15:32 - Koronavirüs hastalarının yüzde 30'unda baş ağrısı tespit edildi15:30 - 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak15:24 - Sosyal medyada tartışan iki kadın bir buket çiçekle uzlaştı15:23 - Otoyol geçiş ücretini ödemeyi unutunca icralık oldu15:19 - Kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti15:15 - Vali açıkladı: Çok kritik bir eşikteyiz. Kurallara uyalım
15:00 - İki otomobilin çarpıştı: Astsubay yaşamını yitirdi14:55 - Siirt'te annesi emzirirken nefessiz kaldığı belirlenen bebek öldü14:50 - Mahkeme, naklen geçişe muvafakat verilmemesinde 4 kritere baktı ve ret cevabı verdi.14:50 - Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı14:42 - 'İnsansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden birisiyiz'
14:41 - Eskişehir'de 3 kişilik ailenin öldürüldüğü ev boşaltıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu
4 fakülteye dekan vekili olarak atanan Rektör Yardımcısı: Hiçbir maddi getirisi yok
Tepki çeken görüntülerdeki Kaymakam konuştu
Bitlis'teki helikopter faciasında 4 kritik soru!
Teknik Eğitim Fakültesinden öğretmen olarak mezun olanlar tekniker kadrosuna atanabilir mi?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kıymetini bilin
İki siyasi partinin hukuki varlığı sona erdi
İntihal suçunda zamanaşımına dair önemli karar!
Dünya bu sorunu konuşuyor... Okumuyor, çalışmıyor, iş de aramıyor
MEB'den gurbetçi atağı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Vücut kitle indeksi 2
mutlu eden besinler 2
Liyakat 2
derani 1
pelit 1
kavi 1
pimpirikli 1
makarna 3
cep telefonunu evde unutmak 1
oldboy 3
SON İLANLAR
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
istinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Erzurum Oltu SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Trabzon Düzkoy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 7 İşçi Alacak
Muğla Marmaris Belediyesi 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam