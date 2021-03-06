Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Eskişehir'in İnönü ilçesinde servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
|06 Mart 2021 14:50
|+Aa- Yazdır
Akın Yıldırım idaresindeki 26 S 7280 plakalı otobüs, İnönü-Bozüyük kara yolunun 4. kilometresinde İbrahim Çetintaş'ın kullandığı 26 GK 071 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Çetintaş ile araçtaki Savaş Çakır yaralandı.
Ağır yaralanan Çetintaş, kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çakır'ın tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Psikolog Dr. Orhan Taruk'u silahla yaralayan şahıs yakalandı
06 Mart 2021 15:54
|İki otomobilin çarpıştı: Astsubay yaşamını yitirdi
06 Mart 2021 15:00
|Siirt'te annesi emzirirken nefessiz kaldığı belirlenen bebek öldü
06 Mart 2021 14:55
|Eskişehir'de 3 kişilik ailenin öldürüldüğü ev boşaltıldı
06 Mart 2021 14:41
|Rize'de beton mikserinin devrildiği kazada bir kişi öldü bir kişi yaralandı
06 Mart 2021 13:20
|Adana'da bir kişi evinin damında ölü bulundu
06 Mart 2021 12:50
|Yalnız yaşayan 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu
06 Mart 2021 12:00
|İçişleri: 3 bin 714 kişiden 1759'u uyuşturucudan tutuklandı
06 Mart 2021 11:35
|Bebek arabalarını yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı
06 Mart 2021 10:43
|Şanlıurfa'da mağaralara operasyon: 29 gözaltı
06 Mart 2021 10:27